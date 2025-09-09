La Agrupación de Cofradías celebrará en septiembre la II Feria de la Juventud Cofrade

Tras el éxito de su primera edición el pasado año, la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga celebrará el próximo sábado 27 de septiembre la II Feria de la Juventud Cofrade, un evento impulsado por la Comisión de Juventud e Infancia que encabeza Ángela Guerrero y que volverá a contar con el apoyo, respaldo y patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, a través de su Área de Juventud.

La cita se desarrollará durante toda la jornada en el espacio cultural La Caja Blanca, donde jóvenes cofrades de toda la ciudad podrán compartir una intensa programación de actividades y donde podrán disfrutar también de una barra de comida y bebida para fomentar la convivencia entre todos los asistentes.

La feria abrirá sus puertas a las 10:30 horas con el acto de inauguración, dando paso a un día repleto de propuestas culturales, formativas y lúdicas entre las que destacan conciertos y recitales así como talleres de juegos cofrades, exposiciones de cartelería juvenil y actividades interactivas como un scape room cofrade.

Mesas redondas con temáticas de gran interés para los jóvenes, como el mundo de los bordadores, los archivos cofrades, la historia de los hombres de trono o el patrimonio textil también estarán dentro de la gran programación de la jornada en la que también se grabará un programa de Televisión como en la edición anterior.

La Caja Blanca será testigo también de exposiciones de fotos antiguas de nuestra Semana Santa así como de hábitos nazarenos históricos para una jornada que concluirá con un pregón juvenil como colofón.

En los próximos días desde la Agrupación de Cofradías se hará público el programa definitivo con los horarios de todas las actividades.

El cartel, obra de Pablo Gutiérrez

El cartel anunciador de esta segunda edición es obra del joven artista Pablo Gutiérrez, quien ha reunido en su composición un rico conjunto de símbolos vinculados a las hermandades de la ciudad. Entre ellos destacan la corona de la Virgen de la Esperanza,

las navetas de la Hermandad de la Humildad, bordados del Salus Infirmorum (Salud), del Mater Dolorosa (Dolores de San Juan), del guión de la Realeza (Penas), del estandarte de Pasión y del banderín de Juventud de la Pollinica.

El artista ha incorporado además la cruz de San Juan, muy vinculada a la juventud, y las azucenas de San Luis Gonzaga, patrón de los jóvenes, que ya estuvieron presentes en el cartel de la primera edición.

Con esta feria, la Agrupación de Cofradías refuerza su compromiso con la formación, participación y convivencia de los jóvenes, ofreciendo un espacio donde se fomente la transmisión de valores, la creación de lazos y el conocimiento de las tradiciones de la Semana Santa de Málaga.