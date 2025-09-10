Entrevista con Juan Esteban, presidente de la Fundación

Afesol y la Fundación Kripties se unen para impulsar la importancia del arte como herramienta de expresión y esperanza

Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, AFESOL (Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental de la Costa del Sol) y Kripties Fundación, ambas entidades de origen malagueño, han anunciado el inicio de un acuerdo de colaboración destinado a ofrecer nuevas vías de apoyo a través del arte.

Isabel Naranjo

Malaga |

La iniciativa busca complementar el trabajo sociosanitario con experiencias artísticas inclusivas, que AFESOL ya ha venido desarrollando, donde tanto pacientes como familiares encuentren un espacio de expresión, comunicación y acompañamiento. Charlas, talleres creativos y encuentros comunitarios formarán parte de un programa piloto que, ahora con la colaboración especializada de Kripties Fundación, comenzará este otoño.

Este acuerdo responde a los objetivos marcados en el Plan de Acción 2025–2027 para la Prevención del Suicidio del Ministerio de Sanidad, que subraya la importancia de combatir el estigma, reforzar los apoyos a las familias y promover entornos comunitarios que favorezcan el bienestar emocional.

“Desde AFESOL llevamos más de veinte años luchando contra la soledad y el estigma que rodea a la enfermedad mental. Hoy damos un paso más, sumando el arte como vía de prevención y acompañamiento”, explica Cristian González Cuevas, presidente de AFESOL.

Por su parte, Juan Esteban, presidente de Kripties Fundación, señala: “El arte es un lenguaje universal que abre caminos donde las palabras a veces no llegan. Queremos que estas experiencias sean un refugio y, a la vez, un motor de integración”.

El programa arrancará con una serie de talleres de creación artística y encuentros intergeneracionales, orientados tanto a pacientes como a familiares, que se celebrarán a lo largo del último trimestre de 2025.

