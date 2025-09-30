Entrevista ocn el Dr. Antonio Rueda, pte. del Comité Técnico

La AECC reivindica el apoyo de la sociedad para avanzar en investigación

Con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, hablamos con el Dr. Antonio Rueda, presidente del Comité Técnico de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga. Una fecha clave para recordar la importancia de invertir en investigación, apoyar a nuestros investigadores y poner en valor el esfuerzo que se hace desde la Asociación, tanto a nivel nacional como en nuestra provincia.