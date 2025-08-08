Acosol licita para el primer tramo de la ‘Autovía del Agua’ entre la Costa del Sol y Málaga

Hoy Manolo Cardeña, presidente de la mancomunidad nos habla sobre la ‘Autovía del Agua’. La empresa Acosol lanza una licitación para el primer tramo de la ‘Autovía del Agua’ entre la Costa del Sol y Málaga. La empresa pública encargada de la gestión del agua en la Costa del Sol Occidental ha puesto en marcha la licitación del primer tramo de la denominada “Autovía del Agua”, con una inversión estimada en dieciséis millones cuatrocientos mil euros. Este proyecto contempla tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las obras, con un plazo máximo de nueve meses —un mes dedicado al proyecto y ocho meses para la construcción—.

Conexión estratégica entre Torrequebrada y El Pinillo y refuerzo del servicio hídrico. El tramo comprende la interconexión entre Torrequebrada (Benalmádena) y El Pinillo (Torremolinos), mediante la instalación de una tubería de 800 mm que sustituirá la infraestructuras antiguas y vulnerables. Esta actuación, considerada de urgencia e interés general, contribuirá a mejorar el abastecimiento de agua potable, reducir las averías frecuentes y permitir incorporaciones futuras del agua regenerada para usos como riego urbano y baldeo.