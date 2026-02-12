Una academia de idiomas de Málaga, finalista en un premio nacional sobre sostenibilidad

Hablandis Málaga (lo que era hasta ahora ‘La Playa Idiomas’) es finalista en los premios FECEI TOP 2026, en la categoría GreenPositive, impulsado por la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI). Se trata de un reconocimiento que pone en valor los proyectos en materia de sostenibilidad desarrollados por distintos centros de idiomas. Esta academia ha sido la única malagueña seleccionada y se disputa el galardón junto a un centro de enseñanza de Gijón.

Hablandis Málaga ha sido reconocida gracias a su gestión impecable en cuanto a sostenibilidad. Su ubicación privilegiada justo al lado de la playa de La Cala del Moral (en Rincón de la Victoria) ha dado lugar a que esta academia decidiera tener un impacto litoral cero, con un ahorro de 15.000 folios anuales, pet friendly y convirtiendo materiales de la naturaleza en recursos didácticos.

“Al ser una escuela a pie de playa, decidimos que nuestra gestión debía ser impecable. Esto beneficia a nuestros alumnos y equipo, que conviven en un entorno coherente, y a la comunidad malagueña, ya que vigilamos que nuestro impacto en el litoral sea cero. Además, queremos animar al sector demostrando que lograr la ISO 14001 es un camino posible y gratificante para una escuela pequeña”, explica Román Navarro, cofundador y director académico de Hablandis.

Bajo el lema ‘Pequeña escuela, gran planeta: El idioma de la arena’, Navarro explica que lo que hacen no es nada revolucionario, “pero lo que hacemos, lo hacemos de verdad. Hemos digitalizado procesos ahorrando unos 15.000 folios al año y somos un centro pet friendly, porque el respeto al planeta empieza por respetar a todos sus habitantes. En clase, especialmente con los más pequeños, convertimos lo que el mar nos regala (cañas, arena o restos de palmera) en recursos didácticos. Hemos aprendido que ser sostenibles no es cuestión de tecnología cara, sino de voluntad y de querer un futuro mejor para quienes hoy están en nuestras aulas”.

Votación para los premios

El ganador de esta categoría se decidirá por votación. El plazo para elegir al vencedor estará abierto hasta el próximo 19 de febrero con un sistema de votación público a través de las redes sociales. El resultado final se conocerá el 28 de febrero en Valencia.

Por esta cuestión el máximo responsable de la academia pide el apoyo de todos los malagueños/as y de cualquier persona que simpatice con la filosofía de Hablandis. “Vótanos en los FECEI, somos una escuela pequeña con una misión gigante: que el futuro hable el idioma del planeta con las manos en la arena”.

Los pasos para votar son los siguientes:

Dar me gusta al video de Instagram de Hablandis.

Dar me gusta al video de Facebook.

Votar por ellos a través de la web del FECEI.

Hablandis lleva más de 14 años impartiendo clases de inglés, y otros idiomas, en La Cala del Moral (Málaga). Su metodología y calidad de enseñanza ha sido avalada por instituciones relevantes como Instituto Cervantes, Cambridge University o Trinity College London. Además, el equipo docente y creativo de Hablandis Málaga está formado por profesores titulados y especializados en la enseñanza de lengua extranjera. Los docentes son nativos de la lengua que imparten, buenos conocedores de la lengua española y con extensa experiencia internacional. Todo ello apostando por una enseñanza de calidad, honesta y cercana conociendo las necesidades del alumnado y basándose en una metodología comunicativa que fomenta la expresión oral y la comprensión auditiva.