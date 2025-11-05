La Academia Gastronómica de Málaga celebra este sábado 8 de noviembre el Festival Gastronómico Málaga Gourmet Tour

La Academia Gastronómica de Málaga organiza, este próximo sábado 8 de noviembre, el Festival Gastronómico Málaga Gourmet Tour. Se trata del gran encuentro de la alta cocina malagueña que acogerá la Plaza de Toros de La Malagueta.

Por solo 15 euros, la entrada incluye 2 bebidas + 1 tapa gourmet, aunque podrás adquirir más durante el evento, que arrancará a las 12:00h y que finalizará a las 20:00h. El pase de comida tendrá lugar entre las 13:00h y las 16:00h, pudiendo disfrutar de las creaciones de una selección de los mejores cocineros y restaurantes de la provincia, en una jornada con música en directo y fines solidarios. Toda la recaudación se destinará a la Asociación Solidaridad Asistencial en Compañía (ASAEC) y a comedores sociales de Málaga.

Más información y entradas ya disponibles en www.malagagourmettour.com.

Te esperamos para disfrutar juntos de la mejor gastronomía, en un ambiente único y por una buena causa.