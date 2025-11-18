ENTREVISTA AL DR ENRIQUE HERRERA, JEFE DE DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO

Abordamos qué son y cómo tratar las enfermedades inmunomediadas

En Más de Uno Málaga abordamos las enfermedades inmunomediadas y los avances que se están consiguiendo para combatirlas por el equipo de dermatología del Hospital Virgen de la Victoria.

Redacción

Málaga |

Las enfermedades inmunomediadas son un grupo de afecciones crónicas que se caracterizan por una inflamación crónica debida a un desequilibrio en el sistema inmunitario. Afectan a diversos órganos y pueden causar daños importantes. Ejemplos comunes incluyen la psoriasis, la dermatitis atópica o la hidradenitis supurativa.

Para abordar este tema, un grupo de médicos dermatólogos portugueses ha acudido a una rotación formativa en el marco del programa Preceptorship AD, centrado en el manejo avanzado de la dermatitis atópica grave.

Sobre los avances que se han logrado en esta materia, hablamos con el Dr. Enrique Herrera, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.

