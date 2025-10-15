Abierto el plazo de solicitud de ayudas para proyectos de Acción Social y Medio Ambiente 2026 de la Fundación Unicaja

Fundación Unicaja ha presentado las convocatorias de proyectos de Acción Social y Medio Ambiente 2026. El plazo de las solicitudes estará abierto desde el día de hoy hasta el 14 de noviembre, y no será hasta el 30 de enero de 2026 cuando se conozcan los proyectos seleccionados. Durante la anterior convocatoria, resultaron beneficiados 39 proyectos de las 400 propuestas que se presentaron, resultando beneficiadas unas 220.000 personas.

Gerardo Lerones, director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, ha explicado que se pueden presentar a la convocatoria proyectos que favorezcan la inclusión social y la protección del entorno natural. Esta convocatoria está dirigida a entidades públicas y privadas.

Por su parte, la responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, ha resaltado los objetivos que se marca la Fundación en esta nueva convocatoria como son favorecer a colectivos vulnerables, luchar contra las desigualdades sociales y respaldar proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades.

Por último, Manuel Dorado, responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, recalcó que en el ámbito medio ambiental se contribuyó a implicar socialmente a diferentes colectivos y al voluntariado ambiental para lograr el compromiso con una "Andalucía más verde, sostenible y solidaria".