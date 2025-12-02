Abierto el V Concurso de Felicitaciones Navideñas del Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina

Un año más, el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina (Málaga) pone en marcha el Concurso de Felicitaciones Navideñas, iniciativa que alcanza la quinta edición y que se consolida en este espacio cultural único en el mundo, que cuenta con un centenar de obras expuestas, siendo los Reyes Magos los protagonistas de la actual temporada.

Destinado al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria de toda Andalucía, ámbito territorial al que se abrió desde el tercer año, este certamen tiene como objetivo fomentar la creatividad entre los escolares y la difusión belenismo, tradición catalogada de Bien de Interés Cultural la región en la tipología de Actividad de Interés Etnológico, y que también está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de España.

Dentro entre todos los dibujos realizados por el alumnado participante, cada centro escolar deberán recopilar los 10 mejores, a su juicio, y remitir esa selección al correo postal de la sede del museo -sito en el Polígono Casería del Rey de Mollina (Código Postal: 29532) o a la dirección electrónica comunicacion@museodebelenes.com, indicando en el asunto “V Concurso de Felicitaciones Navideñas 2025”. Los colegios tienen de plazo hasta el próximo 12 de diciembre, a las 14:00 horas y deben conservar los originales para posibles comprobaciones si resultan ganadores.

Premios del V Concurso de Felicitaciones Navideñas

El jurado, compuesto por miembros de la Fundación Díz Caballero y personal del museo, anunciará el fallo el 16 de diciembre de 2025 a través de la web oficial: www.museodebelenes.com y sus redes sociales.

El dibujo que resulte ganador recibirá como un ordenador portátil. Mientras que los premios de los escolares que quedan en segundo y tercer lugar son, respectivamente, una tableta y un reloj digital. Además, las clases de los ganadores tendrán la oportunidad de visitar el museo forma gratuita (no incluyendo el transporte)

Las obras más destacadas, junto con las tres premiadas, formarán parte de una exposición especial en el Museo Internacional de Arte Belenista, cuya inauguración coincidirá con la entrega de premios