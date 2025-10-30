Contará con más de 70 ponencias y 240 intervinientes

Unos 2.500 abogados se dan cita en el 20º Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga

Cerca de 2500 abogados se dan cita en el 20º Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga que contará con más 70 ponencias y 240 intervinientes. De los inscritos, más de 1.500 asistirán de forma presencial, mientras que otros 1.000 seguirán las sesiones de manera online.

Isabel Naranjo

Malaga |

Congreso
El acto de inauguración, celebrado esta mañana, ha estado presidido por la Decana del Colegios de Abogados de Málaga, Flor Carrasco; la Alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; el Consejero de Justicia, Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, así como por el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, entre otros.

Se trata de una edición muy especial, que conmemora dos décadas de compromiso con la excelencia jurídica, el debate profesional y la unidad colegial. Desde su nacimiento, este Congreso se ha consolidado como una de las citas jurídicas más relevantes del calendario nacional, reuniendo cada año a centenares de profesionales del Derecho en un espacio común de formación, reflexión y convivencia.

La Decana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco, ha querido, antes de dar comienzo al 20º Congreso Jurídico de la Abogacía e iniciar los agradecimientos, rendir un sentido homenaje en memoria de todas las víctimas de la Dana, ahora que se cumple un año del suceso. La Decana de la institución colegial malagueña ha calificado el Congreso como “lugar de encuentro de los letrados, de los togados y de los no togados del siglo XXI, que se definen por la virtud de adaptarse a todo”.

