La 17ª edición de la Maratón de Donación de Sangre se celebrará el próximo jueves 8 de octubre

Este próximo jueves 8 de octubre se celebrará la 17ª edición de la Maratón de Donación de Sangre en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga. Para este día será posible registrarse como donante de médula ósea con el requisito, entre otros, de tener entre 18 y 40 años. El objetivo es superar las 400 donaciones.

Para agilizar el proceso se habilitarán 20 camillas para extracción de sangre y 4 puestos para donación de plasma. El equipo estará compuesto por 26 profesionales para la atención directa a los donantes y se desplazarán 3 unidades móviles.

Un año más la EMT emitirá un billete gratuito, de ida y vuelta, para el día 8 mediante el envío de un QR personalizado.

En Más de Uno Málaga hablamos con la directora del Centro de Transfusiones de Málaga, Gracia García, que nos cuenta más detalles sobre la jornada.