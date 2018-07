VECINOS DE LOS BAÑOS DEL CARMEN PIDEN EL DESALOJO URGENTE DEL CAMPAMENTO OKUPA

Desde hace dos años que se instalaron unos 40 okupas en la zona de eucaliptos y antiguo camping de Los Baños del Carmen los problemas no han hecho sino aumentar. Se han sucedido episodios de drogas, violencia con utilización de arma blanca o incluso dos hermanos se quemaron al encender una hoguera en la zona la pasada Navidad. Lo último fue otro incendio en el mes de agosto que “afortunadamente no afectó a los eucaliptos ni al resto de los árboles porque si no, hubiera ocurrido una desgracia”, sostuvo el presidente del colectivo quien se mostró convencido de que “se actuará cuando haya habido que lamentar un muerto. Mientras, no se hace nada”, lamentó.