La siniestralidad laboral aumenta pese al descenso de la actividad debido a la crisis

Los sindicatos alertan de la escasa inversión en materia de prevención de riesgos laborales

La provincia de Málaga ha registrado ya 4 fallecimientos en el ámbito laboral en lo que llevamos de año. Las cifras no han mejorado pese a la caída de la actividad y la existencia de un mayor número de desempleados. Juan Antonio Perles, responsable de Salud Laboral de CCOO Málaga, lamenta que la administración no propicie las inspecciones laborales y que los empresarios no pongan medios para prevenir.