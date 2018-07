Julio Baptista: "Estamos haciendo las cosas mejor de lo que esperaba"

Para Julio Baptista el Málaga está cumpliendo las expectativas marcadas aunque recuerda que aún queda mucho por delante: "El equipo está en fase de construcción. Hay que tener paciencia y con el tiempo los resultados llegarán. Hay muchos equipos que están consolidados en la parte alta de la clasificación y luchamos contra ellos. Yo quiero ser campeón pero hay que esperar para que el Málaga esté consolidado"

Sobre el momento que pasan los delanteros dijo que espera romper pronto la sequía goleadora. "No estamos llegando tanto al área contraria con el balón. Tenemos que volver a recuperar la velocidad de la pretemporada y hacer en los partidos como en los entrenamientos. Espero que ante el Getafe los delanteros podamos jugar más de cara a la portería contraria".

En cuanto a las metas del equipo, se muestra ambicioso. "Quiero ganar la Copa. Un título es un título pero miramos a Europa"

En cuanto al tema Apoño, jugador que no entra en las convocatorias por el incidente ocurrido en el descanso del partido contra el Sevilla, dijo: "No sé exactamente lo que pasó en Sevilla pero tuvo un incidente con el entrenador. Apoño es un gran jugador pero el técnico cuenta ahora con otro compañero. Cuando se recupere la confianza en élo, volverá a jugar. Sabemos la verdad y se tiene que arreglar dentro del vestuario, no tiene por qué salir de ahí. Pellegrini tendrá que decidir".

Del futuro, Baptista no se ve en los banquillos. "Quiero seguir vinculado al fútbol el día de mañana. No me veo como entrenador", terminó.