Juanma Moreno destaca, desde Málaga, el papel de la mujer rural para "transformar social y económicamente el interior de Andalucía"

Acto en Málaga

El presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, ha participado este lunes en la apertura de las jornadas 'Las Mujeres Rurales: Impulsando su Futuro' y ha pedido que "nos ayudéis en Andalucía a impulsar un nuevo futuro para nuestra tierra", donde "las mujeres ocupéis el lugar que tenéis que ocupar, evidentemente, en igualdad pero destacado para transformar social y económicamente el interior de Andalucía".

"Necesitamos que ese talento fluya y eso es lo que quiero cambiar en esta legislatura", ha afirmado Moreno, al tiempo que ha dicho que también se necesitan entidades como la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer): "Es verdad que todo no lo podemos hacer las administraciones, pero necesitamos que esa sensibilidad que vosotros tenéis la trasladéis al conjunto de la sociedad", ha remarcado.

Moreno, que ha intervenido en la apertura de las jornadas celebradas en Málaga, ha incidido en el "evidente papel" que juegan las mujeres en el conjunto de la sociedad pero "es todavía más fundamental" en el mundo rural.

Ha señalado, además, que en las ciudades progresivamente "se ha ido dando luz a las sombras que había sobre el papel de la mujer"; lamentando que, sin embargo, en el mundo rural "todavía nos queda un cierto halo de oscuridad" que "tenemos que combatir y eliminar".

"Si el sector agroindustrial es lo que es en Andalucía se debe de manera fundamental también al papel determinante que han tenido las mujeres en toda España, pero de manera muy especial en Andalucía", ha agregado.

En este punto, ha subrayado el "destacado papel" que siempre ha tenido la mujer en el mundo rural, aunque "no reconocido". "Desgraciadamente no se reconocía; ese papel se le daba al hombre y no se ponía luz a ese determinante papel que habéis jugado las mujeres en el sector agrolimentario en Andalucía", ha lamentado.

Por otro lado, en su intervención también ha valorado la gestión del Gobierno andaluz que trabaja para "cambiar esa realidad", asegurando que "queremos transformarla de raíz". En este punto, ha destacado la puesta en marcha, "confiando en que sea en unos meses --su elaboración--", del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar. El objetivo principal, ha recordado, es reconocer profesionalmente y legalmente "lo que socialmente cuesta tanto: la aportación crucial de nuestras mujeres al sector primario andaluz".

Además, ha hecho hincapié en que seguirán trabajando para conseguir "algo claro y fundamental", ya que "el futuro texto legal va a comprometer a todo el Gobierno andaluz" y lo hará "de forma transversal" lo que va en consonancia con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

"El Gobierno andaluz va a hacer su parte; espero, deseo y confío que el resto de administraciones y la propia sociedad haga también la suya", ha remarcado, añadiendo, asimismo, que mientras ve la luz el estatuto están desarrollando medidas "que poco a poco van dando resultados", aludiendo, entre otros, al registros de explotaciones agrarias y titularidad compartida; o primar la igualdad en las órdenes de ayuda del programa de desarrollo rural para incentivar el paso de la mujer en el mundo empresarial.

DESAFÍO DEMOGRÁFICO

Por otro lado, ha subrayado el "papel fundamental" de las mujeres en el desafío demográfico. "Tenemos que combatirlo y hacerlo juntos", recordando que Andalucía tiene casi el 80 por ciento de su superficie consolidada considerada como rural, lo que son 306 municipios en toda Andalucía donde residen unos 335.000 mujeres.

"Ante el desafío demográfico os necesitamos más que nunca", ha afirmado el presidente del Gobierno andaluz. "Las sociedades que más progresan y que más bienestar generan son aquellas donde la igualdad plena es efectiva", ha asegurado, dejando claro que "eso es lo que quiero para Andalucía".

Se ha referido, además, a los cambios en la ordenación del territorio, asegurando que "hasta ahora se hacían leyes urbanísticas pensando en el desarrollo de la costa y el litoral" pero "se le prohibía al interior de Andalucía tener un desarrollo".

"Si no puede desarrollarse el interior, si no hay un desarrollo territorial en la Comunidad vamos a condenar a la despoblación", incidiendo en el impulso del plan de "normalización y de buscar una salida a las 300.000 familias que están atrapadas en alguna vivienda consolidada ilegal por culpa de las leyes que se han dispuesto hasta ahora".

En suma, todo "para que haya desarrollo sostenible entre el interior y la costa. Tenemos que luchar para que no haya andaluces de primera y de segunda en función de donde uno viva", para eso "os necesitamos", ha reclamado, asegurando que "sois las líderes que podéis transformar todo aquello que no os gusta en la sociedad, las que tenéis la capacidad de impulsar las pequeñas revoluciones que tenemos que hacer en el ámbito rural, social y de lucha por esa igualdad plena y efectiva".

A las jornadas también han acudido la consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento y delegada de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga Susana Carillo; las presidentas nacional y provincial de Afammer, Carmen Quintanilla y Ana Celia González; y el director territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, Juan Ignacio Zafra, entre otros.

Así, el presidente de la Diputación ha afirmado que tanto la lucha contra la despoblación como el impulso del medio rural de la industria agroalimentaria, además del apoyo al empleo femenino y la igualdad efectiva son "prioridades" marcadas por el ente supramunicipal.

En este punto, ha dicho que la despoblación "es un problema con múltiples aristas que no tienen soluciones fáciles", recordando las acciones puestas en marcha por la Diputación. No obstante, ha asegurado que ninguna medida "tendrá éxito si no otorgamos a las mujeres rurales la importancia que tienen; son la clave para que los pueblos pequeños sobrevivan".

Asimismo, Carillo ha destacado la "pasión y motivación" que mueve a las mujeres para conseguir sueños y hacer cambiar la sociedad y ha agregado que es un momento "fantástico" al tener "la suerte de contar con tecnología a nuestro servicio para desarrollar de manera mucho más fácil los sueños, aunque cuesten".

QUINTANILLA: "LAS MUJERES RURALES SON EL FUTURO DE LOS PUEBLOS"

Por su parte, la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, ha destacado que este 15 de octubre, pero tiene que ser también "de reivindicación".

Tras lamentar que los pueblos se están despoblando ha dicho que son las mujeres jóvenes mejores formadas las primeras que se marchan, calificándolo de "huída ilustrada". "El empleo femenino en la sociedad rural es menor que en la urbana", ha señalado, insistiendo, además, en el empleo, el talento femenino y el cumplimiento de la agenda 2030.

De igual modo, ha dicho, "todavía tenemos que hablar del techo de cristal de las mujeres rurales", que son "el futuro de los pueblos de España cuando somos más de un tercio de población mundial", ha agregado.

Por último, ha abogado por que los gobiernos pongan en marcha una estrategia global para "hablar de la sociedad rural", recordando que desde 2007-2015 han desaparecido alrededor de 1.300 pueblos en España. "Ha llegado el momento de que, efectivamente, haya sobre la mesa de los gobiernos una estrategia global para lucha contra la despoblación y poner en valor el papel fundamental de las mujeres rurales".

Por último, la presidenta provincial de Afammer ha incidido en "ir todos juntos de la mano", ya que esto "debe ser un trabajo de todos". "Las mujeres rurales no vamos a poner límites, vamos a empoderarnos", ha agregado, insistiendo en que "somos la esperanza para revertir el fenómeno de la despoblación".