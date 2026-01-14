La Agrupación de Cofradías abrirá diariamente al culto la Iglesia de San Julián

El templo permanecerá inicialmente abierto de lunes a viernes, de 17:30 a 20:00 horas, en un horario que se ampliará tras la celebración de la Semana Santa. La iniciativa responde a una decisión de la Junta de Gobierno para permitir el acceso cotidiano de fieles, devotos y visitantes a esta iglesia, situada en pleno centro histórico y considerada uno de los espacios cofrades más singulares de la ciudad.

Hasta ahora, la apertura del templo no era frecuente, dado que San Julián requiere una atención específica en materia de control, seguridad y mantenimiento. Para ello, la Agrupación dispondrá de personal profesional que atenderá la apertura y garantizará el adecuado funcionamiento durante el horario establecido.

Con esta medida, la Agrupación de Cofradías contribuye a acercar al público uno de los conjuntos arquitectónicos más relevantes vinculados a la religiosidad y al patrimonio cofrade malagueño, que desde el 17 de diciembre de 1987 es sede de la institución gracias a la cesión decretada por el entonces obispo de Málaga, Ramón Buxarrais Ventura.

Un conjunto arquitectónico singular

El antiguo Hospital de San Julián, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XVII, fue fundado por la Hermandad de la Santa Caridad, teniendo como patrono a San Julián, obispo de Cuenca y gran benefactor de obras caritativas. Sobre un solar de más de 1.400 metros cuadrados, el inmueble se articula en torno a dos patios interiores que distribuyen tres grandes áreas: la iglesia, la zona museística y la sede administrativa y social de la Agrupación.

La iglesia, de una sola nave y planta rectangular, guarda un destacado patrimonio artístico y devocional. En su interior reciben culto los Sagrados Titulares agrupacionistas: el Santísimo Cristo Resucitado, obra de José Capuz (1946), y María Santísima Reina de los Cielos, de Luis Álvarez Duarte (1994). En una de las hornacinas laterales se expone además el lienzo restaurado Los desposorios de la Virgen, atribuido a Cornelio Vos (siglo XVI).

De especial relevancia son las pinturas de Juan Niño de Guevara (1632-1698), que articulan un programa iconográfico sobre las virtudes teologales y coronan el conjunto mediante un tondo de la Santísima Trinidad situado en la parte superior del altar mayor.

Dicho altar presenta un retablo neoclásico diseñado por Jesús Castellanos y realizado por Antonio Díaz (Sevilla, 1988), con cinco lienzos de Francisco Hernández. Bajo la solería del templo se encuentra además una cripta con enterramientos, testimonio de la función asistencial que tuvo en su origen el edificio.