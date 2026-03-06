La Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga reclama a los medios mayor compromiso y responsabilidad con la igualdad

El 8 de marzo es una jornada reivindicativa, que este año 2026 toma un cariz especial por los peligrosos conflictos armados que asolan nuestro planeta. Como advierte ONU MUJERES, las guerras hacen retroceder de golpe todos los derechos conseguidos sin importar los esfuerzos que se hayan realizado durante las décadas anteriores. Los conflictos están destruyendo el progreso en todos los objetivos mundiales, y se ha producido un aumento del 87 por ciento de la violencia sexual contra mujeres y niñas en estas zonas.

Naciones Unidas nos recuerda también que a pesar de los avances sociales en igualdad de género, las mujeres se ven sistemáticamente excluidas de los procesos de paz. Las mujeres somos la mitad de la población mundial, y ante la escalada bélica actual debemos alzar la voz en favor de la paz. Se lo debemos a todas las que nos precedieron en el esfuerzo por la igualdad. Sin paz mundial no hay avances posibles. Se lo debemos también a todas esas mujeres que sostienen a su comunidad en las zonas de conflicto.

En sociedades como la nuestra, regidas por valores democráticos, nuestro impulso ha de ser aún mayor. Nuestra voz y nuestro liderazgo es cada vez más necesario ante la nueva ofensiva que cuestiona los consensos básicos en materia de igualdad, que amenaza no solo los derechos de las mujeres sino a la propia democracia.

Ante esta situación, desde la Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga, hacemos un llamamiento a los medios de comunicación para que apuesten por un periodismo sin sesgos de género que acabe con los estereotipos y que denuncie las desigualdades estructurales y en el que la voz social de las mujeres esté suficientemente representada, no solo siendo sujeto activo de noticias de actualidad sino también como fuentes expertas. Reivindicamos un periodismo capaz de derribar los techos de cristal que nos impiden acceder a puestos de responsabilidad y pedimos a las empresas periodísticas que promuevan planes de igualdad. La igualdad es el reto fundamental cuando lo que está en juego es la democracia y la concordia en un mundo cada vez más belicista.