Añor: "Si seguimos en esta línea, podremos ganar algún puesto o mantener el que tenemos"

Juanpi Añor ha mostrado sus sensaciones de la victoria del sábado: "Todo bien, feliz. El Nou Camp era el mejor escenario para hacer algo importante, nos llevamos una victoria muy trabajada y estamos muy orgullosos de cómo se trabajo, de forma unida en ese partido, cerrando los espacios por el centro. Sacamos tres puntos que también nos hacía falta. Supimos leer muy bien el juego del Barcelona".



Añor ha expresado que tras el gol siempre tuvieron claro que podrían defender el resultado: "Cuando Juanmi marcó no nos lo creíamos, pero el pensamiento fue siempre intentar mantener el resultado hasta el final".



"Yo cada vez que salgo al campo estoy completamente convencido de que saldrá bien, contra el Barcelona no hay nada que perder", ha señalado Añor, que ha apuntado que Gracia esta vez le dijo tres palabras y entró casi sin tiempo para calentar.



"Contra el Barcelona me han salido las cosas bien, este partido que ganamos y en la primera vuelta con el empate incluso con alguna opción de ganarlo".



A la jugada con Jordi Alba no ha querido darle más vueltas. "Nosotros intentábamos tapar el centro del campo, ellos empezaban a desesperarse, no hay que darle más vueltas, él después se acercó a mí y pidió perdón", ha afirmado.



Sobre objetivos hasta final de temporada: "Tenemos que pensar en el Getafe, ganarle y ya después pensar en el siguiente partido, con esta filosofía nos va de momento bien". No obstante ha reconocido que si el equipo sigue con la misma línea probablemente pueda conseguir remontar algún puesto o mantener el que tiene.

Añor también ha reconocido que tiene la selección de Venezuela en mente y más ahora que viene la Copa América.