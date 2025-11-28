Ana Mena, India Martínez, Nil Moliner, Pablo Alborán, Rozalén y Vanesa Martín: primeros artistas confirmados de Billboard No.1s

Grupo STARLITE y BILLBOARD, la marca musical más influyente del mundo, han firmado una alianza para celebrar por primera vez en España “Billboard No. 1s”. Un encuentro que celebrará los logros de los artistas que están dominando las listas de Billboard España, y que tendrá lugar el próximo lunes 15 de diciembre, enmarcada dentro del festival Starlite Madrid. Ana Mena, India Martínez, Nil Moliner, Pablo Alborán, Rozalén y Vanesa Martín, son los primeros artistas invitados que nos acompañarán en esta noche tan especial. “Billboard No. 1s” reunirá en Starlite Madrid a la industria de la música, grandes artistas con actuaciones en directo, influencers y personalidades. Una celebración que reafirma el posicionamiento de Grupo Starlite como una plataforma global de música y entretenimiento, que ha reinventado la forma de consumir música en vivo a través de experiencias únicas alrededor de los conciertos.

Celebrado anteriormente en Los Ángeles y Nueva York, “Billboard No. 1s” es un evento musical exclusivo que rinde homenaje a los artistas que han alcanzado el número uno en las listas Billboard. Esta será la primera vez que se harán en español, así como la primera vez que el formato salga de Estados Unidos.

Por su parte, la edición de STARLITE Madrid 2025, que tendrá lugar del 11 al 23 de diciembre en IFEMA, reunirá a algunos de los nombres más destacados de la escena musical nacional e internacional, con una programación que celebra la diversidad de estilos y géneros. Entre los artistas confirmados destacan Melendi (12 de diciembre), Ricky Martin (13 de diciembre), Disney Concert: The Sound of Magic (14 de diciembre), India Martínez (16 de diciembre), Miguel Poveda (19 de diciembre), Emmanuel y Mijares (20 de diciembre), Gilberto Santa, Rosa (21 de diciembre) y Manuel Carrasco (22 de diciembre) y Navidad Ubuntu (23 de diciembre).