Amrabat: "He rechazado importantes ofertas para venir al Málaga"

Amrabat sabía que su continuidad en el Galatasaray no iba a ser sencilla después de que el propio enrtrenador le dejara claro que no iba a tener muchas opciones de jugar. "Quedarme en el Galatasaray era complicado. Prandelli me dijo que no iba a jugar mucho, por eso decidí venir", aseveró el delantero que, por otra parte, aseguró que la dirección del club con Vicente Casado a la cabeza le convencieron para volver a la Costa del Sol. "La dirección del Málaga me habló de los nuevos jugadores, del nuevo entrenador y hay grandes planes pero todo debe realizarse paso a paso".

Gracias a su paso por el Málaga durante la temporada pasada, el jugador recibió no pocas ofertas ante la dificultad que entrañaba la continuidad en el Galatasaray como consecuencia del cupo de extranjeros en la liga turca. "He rechazado ofertas de Arabia Saudí, Inglaterra y otros equipos de España porque sólo quería venir al Málaga", sentenció.

En las negociaciones el Málaga tenia claro que sólo contemplaría el acuerdo si junto a la cesión se incluía la opción de compra por 3'5 millones de euros. "Por el momento vengo para estar este año, el club tiene la opción de compra. Espero hacer una buena temporada y no mirar al futuro. Siempre quiero mejorar, espero dar más asistencias y conseguir más goles que el año pasado".

En otro orden de cosas, el jugador entra en los planes del seleccionador marroquí lo que casi le asegura su presencia en la Copa de África con su selección ya que este torneo se disputará en el país magrebí del 17 de enero al 7 de febrero. De ser así, Amrabat causaría baja con el Málaga en las jornadas de liga del mes de enero con partidos contra el Villarreal, Sevilla, Athletic, Valencia y Levante. "Me perderé varios partidos de Liga, es duro pero es un honor jugar con la selección de Marruecos", sentenció.