Amrabat: "Mi intención es ayudar al equipo"

El nuevo jugador malaguista mostró sus primeras sensaciones en la sala de prensa de La Rosaleda: "Estoy muy feliz por esta oportunidad para poder jugar en la liga española. Es una buena competicion con muy buenos jugadores".

Horas antes del acto de puesta de largo, el delantero se ejercitó en el estadio de atletismo con los que son sus nuevos compañeros. "Ha sido un entrenamiento bueno y muy divertido. Creo que es un buen equipo con calidad, con buenos compañeros y un gran entrenador. Vi un gran ambiente en las gradas en los partidos de la Liga de Campeones y espero jugar el sábado con la misma atmósfera".

Sobre sus obtjetivos personales, dijo: "Mi intención es ayudar al equipo. El Málaga merece estar más arriba en la clasificación. Soy un jugador que juega como delantero en las tres posiciones, en las bandas y en el centro. Varios entrenadores. No soy un gran goleador, marco siete u ocho goles por temporada, pero puedo asistir a los compañeros. Marcar no es lo importante para mí. Estoy en forma. Jugué varios partidos esta temporada en la Champions, la liga y la Copa turca aunque no he jugado tanto como yo quisiera por eso estoy aquí".

Amrabat confesó haber seguido al equipo en las últimas jornadas. "Ví el último partido contra el Valencia y el Málaga tuvo varias ocasiones para marcar pero no tuvo suerte".

En cuanto a los motivos por los que decidió aceptar la propuesta del Málaga, el futbolista aclaró su decisión. "Tenía ofertas de otros equipos pero me decidí por la oferta del Málaga porque hablé con Riera, Afellay o El Hamdaoui para decidirme y me ayudaron. Seguí al equipo la temporada pasada en la Champions, creo que tiene muy buenos jugadores".

Mario Husillos, director deportivo del club, por otra parte, agradeció al jugador su incorporación al equipo: "Amrabat se decanta porque quiere estar en el Málaga por encima de lo económico. No hubo manera de que el Galatasaray nos diera una opción de compra. Mancini puso la condición de su retorno al equipo turco pero nosotros intentaremos que se quede con nosotros".

Husillos, por último, confirmo que podría haber una incorporación más antes de la conclusión del mercado de fichajes previsto para mañana. "Queda un día y medio y es nuestra obligación estar preparado. Puede que en las últimas horas se produzca un movimiento más", sentenció.