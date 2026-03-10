Las altas capacidades y el autismo, a análisis en la Universidad de Málaga

En el ámbito de la altas capacidades lo denominan ‘doble excepcionalidad’. El concepto surgió en los años 70, y con el avance de los diagnósticos y del conocimiento se ha ido puliendo. La doble excepcionalidad vincula las altas capacidades intelectuales con la neurodivergencia. ¿Se puede tener un elevado potencial cognitivo y ser igualmente autista? Este asunto candente, aunque poco abordado, será uno de los ejes sobre el que pivotará la tercera y última jornada del Ciclo Formativo ‘Conocimiento y buenas prácticas en autismo’, que desde el mes de noviembre se viene desarrollando en Málaga con la organización de Fundación Autismo Sur y la Cátedra de Autismo de la Universidad de Málaga.

La clausura del ciclo tendrá lugar el viernes 20 de marzo de 09:00 a 14:00 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA, y en ella participarán los reputados especialistas Ernesto Reaño y Bea Sánchez, que ofrecerán a lo largo de la mañana un total de tres ponencias (dos individuales y una conjunta) y un turno de preguntas postrero. La enriquecedora jornada se engloba bajo el título global de “Neuroafirmación, camuflaje y doble excepcionalidad”, y será un espacio abierto a personas autistas, familias, estudiantes y profesionales de la educación, la salud y el ámbito social. Las plazas presenciales disponibles se pueden adquirir hasta completar aforo con un donativo simbólico de seis euros a través la plataforma Entradium en este enlace.

La jornada estará vertebrada en tres charlas de una hora de duración cada una. La primera, ofrecida por Ernesto Reaño, reflexionará sobre el paradigma neuroafirmativo y el autocuidado: un autista requiere una vida autista; la segunda, a cargo de Bea Sánchez, explorará el camuflaje autista como estrategia de supervivencia: cuánto cuesta parecer normal. Por último, la tercera, que se llevará a cabo de manera compartida por los dos anteriores, abordará el referido concepto de doble excepcionalidad en perfiles de alta capacidad intelectual y autismo: cuando el brillo angustia, analizando características principales, dificultades de identificación y errores habituales.

“Se trata de una formación con un perfil más técnico, no tan estético como las dos anteriores. Trabajamos con los proyectos de vida de gente con autismo en todo su espectro y le debíamos esta jornada al autismo adulto, al que nadie le da voz”, reflexiona Luciano Alonso, presidente de la Fundación Autismo Sur. Se querían cubrir todos los ángulos y por eso se eligieron para la clausura los nombres de Ernesto Reaño y Bea Sánchez: “Ernesto es un referente mundial en la neuroafirmación, que es ni más ni menos que respetar y aceptar las diferencias. Y Bea habla también del camuflaje, muy interesante porque algunos autistas tratan de esforzarse por ser lo que no son para que la sociedad los acepte”.

Ponentes de renombre

Los dos ponentes que llevarán a cabo las ponencias son reconocidos en la comunidad autista. De un lado, Ernesto Reaño es de los divulgadores más seguidos sobre neurodiversidad. Nacido en Lima, es psicólogo clínico y lingüista formado entre Perú, Francia y España. Fundador y director de EITA, Reaño es además investigador, profesor universitario, conferenciante –en 2019 fue ponente en la ONU– y autor de varios libros. Tiene un amplio respaldo en las diferentes redes sociales (@ernesto_reano), con una comunidad global de casi 400.000 seguidores.

Bea Sánchez, por su parte, es divulgadora y activista especializada en altas capacidades, doble excepcionalidad y neurodivergencia en todas sus facetas. Autista diagnosticada en edad adulta (a los 33 años), es madre de cinco niños neurodivergentes. Es autora de cinco libros y prologuista de la última obra de Ernesto Reaño, su compañero el próximo 20 de marzo en Málaga. Conocida como ‘Mamá Valiente’, Sánchez también goza de bastante repercusión en redes sociales, especialmente en Youtube con más de 100.000 suscriptores.

Balance del ciclo

Con esta jornada se pondrá fin a las tres que han compuesto el Ciclo Formativo ‘Conocimiento y buenas prácticas en autismo’. Con miradas actuales desde la experiencia y la evidencia, se ha tratado de construir conocimiento para transformar la forma en la que se entiende el autismo, una diversidad que, según las estimaciones actuales, afecta a más de 20.000 personas solo en la provincia de Málaga. Además, uno de cada cuatro casos de alumnos con diversidad en los centros educativos es autista, lo que refuerza la importancia de la formación continua y actual.

“Estamos muy satisfechos porque la repercusión social y mediática ha sido incuestionable. Un éxito rotundo. Alrededor de mil personas se habrán formado con nosotros en este ciclo, cuyo modelo ha sido diferente al habitual, porque normalmente hacemos congresos de un solo día. En esta ocasión ha sido más atractivo porque le hemos dado más tiempo a buenos profesionales que han venido desde muy lejos”, analiza desde Autismo Sur Luciano Alonso, que incide en que ha sido un congreso “más espaciado y especializado, cada uno con un público más específico”.

Organizado por la Cátedra de Autismo de la UMA y por la Fundación Autismo Sur, el ciclo ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y de Congelados Guerrero, y con la colaboración de la Universidad de Málaga y del Ayuntamiento de Torremolinos como sedes de los encuentros.