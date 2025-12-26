La Academia Gastronómica de Málaga reconoce a los mejores restaurantes y profesionales de la provincia en su Entrega de Premios 2025

La Academia Gastronómica de Málaga reconocerá el próximo 10 de de enero de 2026 a los mejores restaurantes y profesionales de toda la provincia en su Entrega de Premios 2025. En total, serán ocho los galardones entregados por la institución malagueña a diferentes figuras como cocineros, jefes de sala o restaurantes de toda la provincia. El acto de entrega de reconocimientos tendrá lugar en la tradicional Gala Anual de la Academia Gastronómica de Málaga que, un año más, ha elegido el Gran Hotel Miramar como escenario.

La entrega de premios estará dirigida por el presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Manolo Tornay, para quien cada año es más difícil la elección, dado el extraordinario nivel, la diversidad y la calidad del sector en nuestra provincia, que cada año es más elevada. “Con nuestros Premios Anuales queremos, en primer lugar, poner en valor el talento de los profesionales del sector gastronómico malagueño y reconocer el enorme esfuerzo que realizan a diario. Málaga se ha consolidado como una referencia gastronómica a nivel nacional e internacional gracias a personas y entidades como las que reconocemos en nuestra Gala Anual, empresarios, profesionales e instituciones que trabajan cada día por defender la excelencia de nuestra gastronomía, aunando técnica, compromiso con la calidad, pasión por el oficio y capacidad para generar riqueza y empleo”, ha manifestado Manolo Tornay, quien ha querido también agradecer el apoyo y patrocinio de Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria, Les Roches Marbella, Sabor a Málaga y la Diputación de Málaga; así como la colaboración de Gran Hotel Miramar, One2One, y Jonas Tofterup, Master of Wine.

Premiados 2025

El Premio José Luis Barrionuevo al Mejor Restaurante ha recaído en Restaurante El Puerto, de Casabermeja dirigido por Juan Jesús y José Francisco Fernández, hijos del fundador Juan Férnandez, que puso en marcha el restaurante en 1990. La carta incluye platos clásicos de tradición costera malagueña que elaboran de manera sencilla, respetando el producto, como su excelente fritura, pescados frescos a la sal o a la plancha, así como sus mariscos.

El Premio Paul Schiff al Mejor Cocinero ha correspondido a Víctor Hierrezueloresponsable de la cocina de El Chuiringuito, en Sedella, en plena Axarquía malagueña. Su formación en casas de referencia como Arzak, Bardal o Dama Juana se refleja en una cocina que dialoga entre lo tradicional y lo contemporáneo.

El Premio Santiago Domínguez al Mejor Restaurante de Cocina Tradicionalha recaído en el Mesón de Andrés, de Fuengirola. Un establecimiento familiarque ofrece una cocina tradicional con una sutil puesta al día, pero siempre apostando por la máxima calidad en cuanto a producto. Andrés Palacios, con amplia experiencia en el mundo de la hostelería, y su esposa María José Valencia al frente de los fogones, son los artífices de de este restaurante que se ha convertido en todo un referente en la zona.

El Premio Enrique Mapelli a la Crítica y Difusión Nacional ha sido para El Yerno. Manolo Alba, de Hermanos Alba, ha sido distinguido con el Premio Antonio Espinosa a una vida dedicada al turismo y la gastronomía. Manolo fundó junto a sus hermanos en los años 80 la marisquería familiar Hermanos Alba en Cerrado de Calderón, que en el año 2015 se trasladó a El Palo. En 2024, Hermanos Alba ganó el premio a la «Mejor Fritura de Boquerones» en la I Edición del Concurso de Fritura Malagueña que organiza la Academia Gastronómica de Málaga.

El Premio Antonio García del Valle al Mejor Merendero-Chiringuito es para La Taberna del Puerto, situado en el puerto deportivo de El Candado. Local sencillo pero lleno de encanto, junto al mar y los barcos y donde podemos degustar cocina de toda la vida, con platos sencillos, pero elaborados de manera primorosa.

En el apartado de mejores profesionales, Marco Trujillo ha sido merecedor del Premio Conde Rudi a la Mejor Sala. Marco Trujillo llegó a Bardal cuando el espacio apenas tenía unos meses de vida y ha vivido en primera persona la evolución de Bardal. Granadino de nacimiento, antes de recalar en la casa de Gómez estuvo en Paradores, en Gibralfaro, y en Trivio, en Cuenca.

Por último, el Premio Sabor a Málaga al Mejor Producto o Productor, en su segunda edición, ha ido a parar a Maychoco, pequeño taller artesano de chocolate enclavado en la Costa del Sol, concretamente en Benajarafe. Desde este coqueto obrador se trabaja el cacao bajo la premisa del bean to bar: elaborar todo el proceso, desde el tueste del haba de cacao hasta su culminación en tableta.