Hasta 600 euros en premios en el XII Concurso de Exhibición y Arrastre de Torrox

La Concejalía de Tradiciones Populares y la Peña Caballista de Torrox organizan una nueva edición del Concurso de Exhibición y Arrastre con mulas, que este año alcanza su duodécima edición consolidándose como una de las citas más esperadas por los amantes del mundo ecuestre y las tradiciones rurales. “Invitamos a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de esta espectacular exhibición, donde se demuestra la fuerza, la nobleza y la habilidad de los mulos en plena acción”, ha señalado el concejal de Tradiciones Populares, Salvador Escudero.

El evento se celebrará este domingo 19 de octubre, a partir de las 12:00 horas, en el complejo deportivo de La Granja, donde se reunirán jinetes y muleros de distintos puntos de la comarca para participar en esta jornada que combina tradición, destreza y espectáculo.

El concurso contará con tres categorías: mulos pequeños, medianos y grandes, y repartirá hasta 600 euros en premios, con 300 euros para el primer clasificado, 200 euros para el segundo y 100 euros para el tercero. El precio de inscripción es de 20 euros y las personas interesadas podrán hacerla con antelación a la competición.

El concejal de Cultura y Tradiciones Populares, Salvador Escudero, ha destacado que “este concurso se ha convertido en una cita fija dentro del calendario de actividades ecuestres de la provincia, manteniendo vivo el vínculo de Torrox con el campo, los animales y las tradiciones que forman parte de nuestra identidad”. Escudero ha explicado que la Peña Caballista y el Ayuntamiento trabajan conjuntamente cada año para reforzar la organización y el atractivo del certamen, asegurando una jornada con todas las garantías y una gran afluencia de público.

El edil ha recordado que esta prueba “no solo fomenta el amor por los animales y las costumbres rurales, sino que también sirve como punto de encuentro para generaciones que comparten una misma pasión y un respeto profundo por las tradiciones”.

Por su parte, el presidente de la Peña Caballista de Torrox, José González, ha destacado “la ilusión con la que se prepara cada año este concurso, que es ya una seña de identidad de nuestro pueblo y un orgullo para todos los que amamos el mundo del caballo y el trabajo con los animales”. González ha agradecido “el apoyo del Ayuntamiento y la gran respuesta del público, que siempre llena las gradas y anima a los participantes, creando un ambiente único de respeto, emoción y tradición”.

El Concurso de Exhibición y Arrastre con mulas de Torrox es uno de los más consolidados de la Axarquía y un referente dentro del circuito de competiciones populares de la provincia, atrayendo cada año a un público diverso que valora el esfuerzo, la destreza y la emoción que caracteriza esta disciplina.