PP y Ciudadanos, en contra de la Nave del Aceite como futuro Museo de Lola Flores

Partido Popular y Ciudadanos se suman a las críticas al Gobierno de Jerez como futura sede del Museo de Lola Flores, objeto de crítica por el conflicto entre la Peña Flamenca 'Buena Gente' y el Ayuntamiento de Jerez ya que supondría que esta institución cultural deba abandonar la Nave del Aceite, instalación que ocupa desde 2014 'en precario'. Tanto naranjas como populares consideran que es un error esta elección y proponen que la instalación museística tenga como sede su barrio y creen que esta elección va en contra del sentir popular.

La concejal del PP y diputada provincial, Almudena Martínez, cree que este hecho "no solo supone echar a una peña flamenca con gran arraigo, sino que supone ubicar el museo en un local nada idóneo para su finalidad y que no está en el barrio de la artista jerezana como sería lo lógico, como pedían los vecinos y como se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento". Por su parte el concejal del Ciudadanos y portavoz en el Ayuntamiento, Manuel Méndez, cree que “el Ayuntamiento de Jerez no debería actuar contra del sentir popular respecto al Museo de Lola Flores”.

El presidente de la Peña Flamenca 'Buena Gente', Nicolás Sosa, anunció aquí en Onda Cero que están estudiando "todos los caminos, inclusive el judicial" para intentar evitar el 'desahucio' de su sede que será el futuro Museo de Lola Flores