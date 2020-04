"Mientras que esté esta alcaldesa aquí, vamos a luchar frente al gobierno que sea para defender nuestros presupuestos"

La alcaldesa de Jerez no asumirá ningún recorte a las cuentas municipales de 2020

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez ha propuesto a los grupos políticos del ayuntamiento un gran acuerdo de ciudad para afrontar de forma conjunta los retos que afronta Jerez de la Frontera de cara al día después del coronavirus. Lo propondrá de forma oficial en el pleno telemático que se celebrará próximamente. La regidora jerezana espera que se sumen todas las fuerzas para definir las líneas estratégicas del futuro de la ciudad. Sánchez llama así a sumar fuerzas en este espacio común de trabajo entre todos los grupos políticos de la ciudad y se pueda hacer un documento de consenso con propuestas factibles.

Mamen Sánchez ambién ha anunciado la intención de mantener una reunión con alcaldes y alcaldesas de los municipios a los que hacienda también solicita recortes en sus presupuestos para cumplir la regla del gasto y estabilidad presupuestaria. Este encuentro se concretará en próximos días, la alcaldesa no ha querido detallar qué municipios se verán afectados pero sí ha querido lanzar un mensaje contundente a Madrid: mientras ella sea alcaldesa, no va a admitir más recortes en el presupuesto de jerez.

"El presupuesto está herido de muerte"

Sobre el presupuesto el PP de Jerez ha criticado que está herido de muerte y han acusado al gobierno de Pedro Sánchez de no querer ayudar a la ciudad. La concejala del PP, Rosario Marín, apunta además a que Mamen Sánchez conocía el informe de Hacienda y mintió al negar que lo había recibido para culpar de la no aplicación del Presupuesto al coronavirus y no al informe.