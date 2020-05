Escacena del Campo pide a sus vecinos "no pagar la luz" como protesta por los cortes continuados de la línea

Los corte continuados de luz en Escacena durante el pasado fin de semana han llevado a su alcalde Eulogio Burrero a que haga un llamamiento a sus vecinos a “no pagar la luz durante los próximos meses” en señal de protesta si desde Endesa no solucionan el problema.

El último incidente tuvo lugar el pasado fin de semana, con continuas idas y venidas de luz, causando numerosos desperfectos entre la población. Por eso, en un escrito que ha trasladado a sus vecinos y que el Ayuntamiento ha difundido a través de sus redes sociales, Burrero ha insistido que "siempre se ha dicho que lo que duele más es el dinero", por lo que propone que todos "nos pongamos de acuerdo y, con el Consistorio a la cabeza, no paguemos la luz" al entender que con ello "invertirían en arreglar las líneas". Considera que el hecho de que mande "un escrito con mil firmas" o que se queje "como lo he hecho tantas veces" no sirve para nada, ya que la única respuesta de la compañía eléctrica es "reírse de nosotros".

Según ha informado la compañía a la agencia EFE, se trata de "microcortes" de suministro provocados por los nidos de cigüeña que, a consecuencia del viento y las lluvias, acaban cayendo en la línea eléctrica. Ya se han puesto en contacto con el ayuntamiento de Escacena del Campo para poner remedio a esta situación y evitar que vuelva a repetirse, aunque advierten que, aparte de revisar las líneas y recortar los nidos, poco más pueden hacer pues se trata de una especie protegida.

Por eso, el primer edil ha querido agradecer a los medios de comunicación su cobertura pues, "gracias, en parte a la difusión que le han dado a la noticia, han podido buscar una solución al problema", ha sentenciado.