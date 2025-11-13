El embajador de Canadá respalda el proyecto minero que Emerita desarrolla en la provincia de Huelva

Canadá avala el prestigio de la empresa Emerita porque entienden que es "referente internacional" en minería moderna. El embajador, Jeffrey Marder, tras una visita a las instlaciones de la co,mpañçia en la capital hispalense ha reafirmado el apoyo y reconocimiento al trabajo desarrollado por el presidente de la compañía, Joaquín Merino, y del CEO y director, David Gower.

Por otro lado, también ha mostrado su apoyo al minero IBW (Iberian Belt West), una iniciativa estratégica, que se desarrolla entre Paymogo y Puebla de Guzmán, que situará a la provincia de Huelva "en el centro de la nueva minería europea", puesto que está concebido bajo los "más altos estándares de excelencia que caracterizan a la minería canadiense, innovación tecnológica, rigor operativo, respeto ambiental y responsabilidad social". Emerita invertirá más de 350 millones de euros y generará 1.600 puestos de trabajo.

Visita del embajador de Canadá en España, Jeffrey Marder, a las instalaciones de Emerita Resources | Huelva

"No hablamos solo de extraer recursos, sino de generar oportunidades y futuro", ha destacado Joaquín Merino, quien ha subrayado el compromiso de la compañía con el desarrollo local y con una minería moderna que combine tecnología avanzada, eficiencia energética y respeto medioambiental.

Así, el proyecto IBW no solo contempla la fase de exploración y extracción, sino también la implantación de infraestructuras, formación y tecnología limpia. "Cada euro invertido multiplica su efecto en la economía comarcal", ha señalado Merino, toda vez que ha manifestado que "la compañía, apuesta por proveedores locales, pymes y servicios de la provincia y nuestra inversión se quedará en Huelva".

En paralelo, la Fundación Emerita canalizará programas de formación, becas y proyectos sociales destinados a "impulsar el talento onubense y permitir a los jóvenes el poder quedarse en su territorio". "Queremos que el talento se quede en Huelva, que los jóvenes no tengan que marcharse para tener un futuro profesional digno", ha apuntado la directora de la Fundación, Marina Navas.

La nueva minería que se implantará en España de la mano de Emerita se diferencia por su apuesta por energías limpias, vehículos eléctricos, sistemas digitales de control ambiental y programas de restauración ecológica desde el primer día. "Queremos demostrar que la minería evoluciona y puede convivir con el entorno natural y generar desarrollo social y económico a la vez", ha asegurado el presidente de la compañía.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase avanzada de tramitación y planificación técnica, cumpliendo de "forma rigurosa" todos los pasos administrativos. Emerita Resources trabaja en estrecha colaboración con las administraciones y la ciudadanía, en un ejemplo de cooperación público-privada que "aspira a marcar un antes y un después en la economía de la comarca" y que fue declarada por la Junta de Andalucía como inversión estratégica poniendo de manifiesto el apoyo y la colaboración necesaria para impulsar a Huelva y sus ciudadanos.

"El proyecto minero IBW representa una oportunidad real de desarrollo para Huelva. Es el ejemplo de cómo la inversión internacional puede generar empleo, sostenibilidad y orgullo local. Es devolverles a los onubenses lo que Huelva da a Euopa", ha concluido el portavoz de la compañía.