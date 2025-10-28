Nace 'INCLUCIENCIA', un proyecto para construir una sociedad más inclusiva

Se trata de un proyecto con un fin tan necesario como admirable: ayudar a personas vulnerables; en riesgo de exclusión o directamente apartadas de la sociedad. Y todo ello, a través de la ciencia y la investigación. Es un trabajo financiado por la convocatoria de ayudas para el fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación de la FECYT 2024. La responsable del proyecto, Inmaculada Gómez, la decana de la Facultad de Educación de la Univerisdad de Huelva, Pilar García, el secretario general de Universidad, Investigación e Innovación en la UHU, Mario Cerdán y el coordinador del equipo técnico de Orientación Educativa en la Onubense, pasaron por los estudios de Onda Cero para desgranar algunos de los aspectos claves de este proyecto.

Responsables del proyecto INCLUCIENCIA en los estudios de Onda Cero. | Huelva

El proyecto está coordinado por la profesora Inmaculada Gómez Hurtado, actual Directora de Inclusión de la Universidad de Huelva, dentro del Vicerrectorado de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social. Con una amplia trayectoria investigadora en inclusión educativa, liderazgo inclusivo y atención a la diversidad, Gómez Hurtado lidera un equipo interdisciplinar que reúne a profesorado universitario, alumnado, profesionales de la educación, entidades sociales y culturales, así como asociaciones vinculadas a la discapacidad.

Responsables del proyecto en los estudios de Onda Cero. | Huelva

INCLUCIENCIA tiene como objetivo acercar la ciencia y la innovación a la ciudadanía para sensibilizar sobre la importancia de construir una sociedad inclusiva, justa y equitativa, dando visibilidad a las personas con diversidad funcional, sensorial o cognitiva. Para ello, se pondrán en marcha múltiples actividades divulgativas que combinan la investigación científica con la creación de recursos inclusivos, talleres, visitas, seminarios, podcasts, programas de radio y acciones en redes sociales. El primer encuentro del equipo de investigación y trabajo ya ha tenido lugar en septiembre, celebrándose una jornada de arranque en formato World Café, en la que investigadores, profesionales y colaboradores compartieron experiencias y expectativas, generando un espacio de intercambio participativo y colaborativo que marca el inicio de un proyecto transformador.

Numerosos profesionales de la UHU participan del proyecto INLUCIENCIA | Huelva

A lo largo de los próximos meses, el proyecto desarrollará un amplio programa de actividades científicas y divulgativas que abarcará desde la elaboración de recursos didácticos inclusivos hasta la organización de talleres teórico-prácticos, visitas a espacios educativos y patrimoniales, o la creación de materiales audiovisuales. También se prevén acciones innovadoras como la Semana de la Tecnología de Apoyo, la celebración de podcasts y programas de radio sobre ciencia inclusiva, así como rutas y exposiciones accesibles en colaboración con museos y entidades culturales de la provincia. Una de las claves de INCLUCIENCIA es su enfoque participativo y comunitario: el alumnado universitario trabajará mano a mano con profesorado, asociaciones, familias y colectivos de personas con diversidad funcional. Este modelo, basado en el aprendizaje-servicio y en los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), permitirá que la sociedad no solo reciba los resultados de la investigación, sino que forme parte activa de la creación y experimentación de recursos inclusivos, favoreciendo un impacto transformador y duradero en la comunidad. Con iniciativas como INCLUCIENCIA, la Universidad de Huelva reafirma su apuesta por la ciencia al servicio de la sociedad y por una investigación con impacto real en la vida de las personas. Este proyecto, que tendrá una duración de 12 meses, pretende no solo democratizar la cultura científica, sino también impulsar un cambio de actitudes en torno a la inclusión y la diversidad, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.