Joaquín Mañes: "Huelva debe apostar por sus vinos: los del Condado"

El bodeguero Joaquín Mañes, reconoce que "es una gran satisfacción estar incluidos en la guía Peñín. Estamos muy contentos de volver a estar situados entre los 90 mejores vinos, máxime cuando se trata de unos vinos que llevan tan solo dos años en el mercado”. Este reconocimiento “nos impulsa a seguir trabajando con la pasión que nos caracteriza por la Zalema y el legado de nuestra tierra”, añade.

A su juicio, la guía Peñín “está teniendo muy en cuenta y valorando el trabajo que se está haciendo en el Condado de Huelva”. 21Setescientos 2024, Magasé Ánfora 2024 y Tártis 2024 han sido galardonados con 90 puntos, los dos primeros, y con 91, el tercero, lo que les otorga la categoría de ‘Excelentes’.