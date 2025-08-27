CONDADO

Joaquín Mañes: "Huelva debe apostar por sus vinos: los del Condado"

Una joven bodega de La Palma del Condado, Magasé, está logrando hacerse un hueco en la carta de los mejores vinos de España. La guía Peñín, considerada el manual del vino español más completo del mundo, ha calificado como "excelentes" tres de sus vinos blancos.

Onda Cero Huelva

Huelva |

El bodeguero Joaquín Mañes, reconoce que "es una gran satisfacción estar incluidos en la guía Peñín. Estamos muy contentos de volver a estar situados entre los 90 mejores vinos, máxime cuando se trata de unos vinos que llevan tan solo dos años en el mercado”. Este reconocimiento “nos impulsa a seguir trabajando con la pasión que nos caracteriza por la Zalema y el legado de nuestra tierra”, añade.

A su juicio, la guía Peñín “está teniendo muy en cuenta y valorando el trabajo que se está haciendo en el Condado de Huelva”. 21Setescientos 2024, Magasé Ánfora 2024 y Tártis 2024 han sido galardonados con 90 puntos, los dos primeros, y con 91, el tercero, lo que les otorga la categoría de ‘Excelentes’.

