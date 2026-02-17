DESDE CORTEGANA

Más de Uno Huelva - 16/2/2026

Programa especial de “Mas de uno Huelva” desde Cortegana donde la empresa Sandfire MATSA (Minas de Aguas Teñidas, S.A.U.) ha llevado a cabo charlas formativas con el objetivo de acercar la actividad minera, fomentar el empleo local y apoyar la educación.

Iván Infante

Huelva |

Las actividades de Sandfire MATSA, ubicadas en la provincia de Huelva y con tres minas subterráneas en los términos municipales de Almonaster la Real y Calañas, consisten en la exploración y extracción de minerales y su tratamiento en una planta de procesamiento de clase mundial, que opera las 24 horas, 365 días al año.

Como parte de Grupo internacional Sandfire, Sandfire MATSA desarrolla su actividad de forma responsable y segura, para extraer y producir concentrados de mineral de calidad, concretamente de cobre, zinc y plomo.

El cobre es una piedra angular de la economía global y un metal fundamental para el crecimiento económico internacional, y cada vez más importante por su contribución a la descarbonización del mundo.

Además, empresas como Sandfire MATSA, están apostando por la integración de la mujer en sus equipos, visibilizando que la minería sí es cosa de mujeres y subrayando la importancia de que las niñas y jóvenes de hoy tengan referentes femeninos en el sector.

