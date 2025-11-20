La Diputación de Huelva reconoce a “quienes han sabido corresponder a su tierra con talento, esfuerzo, servicio y humildad"

El Teatro alcalde Juan Manuel Santana de Lepe ha acogido la gala de entrega de las 'Medallas de Oro de la Provincia'. El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, manifestó que los han recibido “quienes han sabido corresponder a su tierra con talento, esfuerzo, servicio y humildad”.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, durante su intervención en la gala. | Huelva

De Antonio Rodríguez Cruz, conocido como ‘Antonio de Huelva’, destacó que “su manera de corresponder es sencilla: compartir lo que sabe para que no se pierda lo que somos”. Sobre Antonio Oliveira recordó que fue pionero en el Control de Plagas de la Diputación, un servicio que hoy es referencia en todo el mundo”. De Manuel Guerrero Muguruza, subrayó que “no hace fotografías: hace memoria.

El teatro de Lepe acogió el Día de la Provincia. | Huelva

Pilar Barroso “entendió muy pronto que el arte no es copiar la vida, sino descubrir la luz que hay en ella”, indicó el presidente que también tuvo palabras de reconocimiento para Laura García-Caro“ese espíritu que hace que una joven de Lepe, con esfuerzo y humildad, se abra camino entre las mejores del mundo”. Sobre la Medalla de Oro de la Provincia concedida la Procesión Magna Mariana, que recogió el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, manifestó que ha sido un acontecimiento “que nos ha enseñado a corresponder con la unión de toda una provincia desde sus devociones”.

Manuel Guerrero Muguruza, reconocido con la Medalla de la Provincia. | Huelva

"¿Qué podemos decir de la Guardia Civil que no sepan ya todos los pueblos de Huelva?”, se preguntó David Toscano para hablar de la Medalla impuesta a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, recogida por coronel jefe Julio Serrano Checa.

Antonio Oliveira, que va a cumplir 89 años, fue precursor del reconocido Servicio de Control de Plagas. | Huelva

En nombre de los homenajeados habló el coronel Julio Serrano, quien aseguró que “todos compartimos el mismo sentimiento: el cariño y la cercanía que la provincia de Huelva les ha mostrado”. Subrayó que “este reconocimiento es especial porque trasciende la trayectoria profesional de cada uno y llega a lo más íntimo, al corazón, al venir de la tierra donde nacieron, trabajan o han sido acogidos con afecto”. Afirmó que “este premio distingue no sólo la labor de cada homenajeado, sino también el aporte que realizan al bienestar de la sociedad onubense con la que conviven a diario —en sus calles, en sus plazas, en su vida cotidiana— y que eso lo convierte en un honor profundamente emocionante. Concluyó destacando que estos galardones hablan de una provincia que valora el arte, el esfuerzo, los valores, la salud, la fe o el compromiso, y de la que todos, dijo, se sienten profundamente orgullosos.”

La deportista Laura García Caro, antes de recoger el máximo galardón que concede la Diputación de Huelva. | Huelva

Con las actuaciones del cantante de Hinojos, José Luis López Vera y la Banda Sinfónica Municipal de Lepe se clausuraba la celebración