ORDEN DE PASO DE LA MAGNA POR EL RECORRIDO OFICIAL

A pesar de mantenerse en gran medida el criterio previsto en el orden inicial, se han producido algunos intercambios entre imágenes que rompen con la idea establecida previamente de atender sólo al año de la coronación o de la concesión del título Sacramental.

El primer caso es el de la Virgen de la Cinta, Patrona de Huelva, que pese a no ser la coronada más antigua (1992) -le corresponde la cuarta posición- será la última en llegar al recorrido oficial por su carácter de anfitriona como patrona de la ciudad, lugar que debería corresponder a la Virgen de Montemayor de Moguer (1991).

Los principales cambios se producen entre las primeras imágenes del cortejo. La Virgen de la Paz será la que abra el recorrido oficial, ya que se trata de la Hermandad Sacramental más jóven (2011). Era de prever que todas las hermandades invitadas por su carácter sacramental abrieran el cortejo por orden de antigüedad, pero la Virgen del Refugio de la Hermandad de Pasión (1536) lo hará en el puesto 17, adelantando 3 posiciones, entre las vírgenes coronadas canónicamente de la Amargura y los Dolores de Oración, y por delante de María Auxiliadora de la Palma (2024). Este cambio se debe meramente a diferentes motivos organizativos en la salida, llegada a la Plaza de las Monjas o el transcurrir de las hermandades por sus itinerarios de ida o vuelta al centro de la ciudad.

Por otro lado la Virgen de la Estrella (2014) ha intercambiado su posición con la Virgen de la Victoria (2012). Estos ajustes, aunque sutiles, reflejan una intención clara de equilibrar la presencia de las hermandades en distintos tramos del recorrido.

También hay que tener en cuenta que es posible que algunas imágenes se podrían recoger en templos diferentes desde el que realicen su salida por diversos motivos organizativos de las propias hermandades o del complejo dispositivo de llegada y salida de éstas hasta sus lugares de origen.

1. Virgen de la Cinta CORONADA 1992

2. Virgen de Montemayor CORONADA 1991

3. Virgen de la Bella CORONADA 1992

4. Virgen de las Angustias CORONADA 1992

5. Virgen de los Milagros CORONADA 1993

6. Virgen de la Soledad CORONADA 2000

7. Virgen de la Esperanza CORONADA 2000

8. Virgen de los Ángeles CORONADA 2004

9. Virgen del Socorro CORONADA 2004

10. Virgen de la Peña CORONADA 2009

11. Virgen de los Remedios CORONADA 2009

12. Virgen del Mayor Dolor CORONADA 2010

13. Virgen del Valle CORONADA 2011

14. Virgen de la Estrella CORONADA 2014

15. Virgen de la Victoria CORONADA 2012

16. Virgen de los Dolores (Oración) CORONADA 2015

17. Virgen del Refugio SACRAMENTAL 1536

18. Virgen de la Amargura CORONADA 2023

19. María Auxiliadora CORONADA 2024

20. Virgen del Rosario SACRAMENTAL 1978

21. Virgen de la Salud SACRAMENTAL 1981

22. Virgen de los Dolores (Judíos) SACRAMENTAL 1998

23. Virgen de los Dolores (Perdón) SACRAMENTAL 2008

24. Virgen de la Paz SACRAMENTAL 2011

Por lo tanto, este será el orden definitivo, a priori, de las 24 imágenes marianas que participarán en la Procesión Magna, mayoritariamente por orden de antigüedad con algunas salvedades comentadas con anterioridad.