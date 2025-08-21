LA MECÁNICA DEL RECORRIDO OFICIAL DE LA MAGNA

Todos los datos ofrecidos en esta noticia son extraídos de la información que poseen las 24 hermandades participantes y diversas fuentes.

Las entradas se realizarán de forma alterna por dos puntos de acceso, denominados A (calle Méndez Núñez) y B (calle Espronceda), con una cadencia precisa de cinco minutos entre una imagen y otra. A pesar de que acceden por calles opuestas, todas las vírgenes confluirán finalmente en el mismo pasillo de acceso a la plaza, el más cercano al antiguo Banco de España, para recorrer el corazón del espacio urbano antes de encaminarse hacia la Gran Vía por uno de los laterales de la fuente de Cristóbal Colón.

Antes de llegar a los accesos A y B, cada paso deberá atravesar tres puntos de control intermedios establecidos con 60, 30 y 15 minutos de antelación, lo que permitirá a la organización garantizar el ritmo previsto y evitar retrasos. Además, se ha habilitado un punto específico para el relevo de costaleros o portadores, así como una zona de extracción de bandas, dado que el acompañamiento musical estará centralizado: un hilo musical ambiental marcará el compás del cortejo durante todo el recorrido, sustituyendo a las formaciones musicales tradicionales.

La primera en acceder a la plaza será la Virgen de la Paz, a las 18:45 h, mientras que el broche de oro lo pondrá la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, que hará su entrada a las 20:40 h y abandonará la Plaza de El Punto entorno a las 22:00 h. El itinerario oficial entre la entrada en la plaza y la salida en El Punto suma 520 metros, y estará perfectamente balizado sobre los adoquines con tramos de 40 metros donde cada paso deberá detenerse para rezar, siguiendo una distribución uniforme de 13 chicotás por imagen.

En cada uno de estos puntos, habrá una parada de dos minutos dedicada al rezo de las letanías marianas frente al Ayuntamiento, cuya fachada será especialmente engalanada para la ocasión. En paralelo, se habilitará un punto de avituallamiento con agua y glucosa a mitad del recorrido para asistir a los costaleros, portadores y hermanos. El cortejo de cada hermandad estará formado por 21 filas de hermanos precediendo a su imagen titular, en un despliegue de fe y solemnidad que recuerda bastante a la organización llevada a cabo en la Procesión Magna de 2016.