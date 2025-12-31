mejor hospital privado de la Comunidad Andaluza

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, mejor hospital privado de la Comunidad Andaluza según IEH 2025

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha sido reconocido, por tercer año consecutivo, como el mejor centro hospitalario privado de Andalucía según el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2025. El centro se sitúa en la cuarta posición del TOP 5 del ranking autonómico, estando en los primeras posiciones los hospitales públicos Reina Sofía de Córdoba, Virgen del Rocío de Sevilla y Virgen de las Nieves de Granada, en cuarta posición Quirónsalud Sagrado Corazón y en quinta posición el HU Virgen Macarena de Sevilla.

Redacción

Sevilla |

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, mejor hospital privado de la Comunidad Andaluza según IEH 2025
El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, mejor hospital privado de la Comunidad Andaluza según IEH 2025 | quiron

Este reconocimiento refuerza el posicionamiento del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón como referente en la sanidad privada de Andalucía, con una clara apuesta por la calidad asistencial centrada en el paciente y su familia, la innovación tecnológica y el compromiso de los profesionales con la mejora continua.

El Índice de Excelencia Hospitalaria tiene como objetivo reconocer la excelencia, la innovación y la contribución al bienestar social de los centros hospitalarios, consolidando el papel de la sanidad como uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. El ranking se elabora a partir de 2.300 encuestas realizadas a profesionales sanitarios y directivos del sector, que valoran aspectos como la calidad asistencial, la reputación médica, la innovación tecnológica, la eficiencia en la gestión, la experiencia del paciente, la digitalización, la sostenibilidad del sistema y la capacidad para atraer y retener talento.

El IEH, tanto en su edición general como autonómica, se consolida año tras año como una herramienta de referencia para la evaluación de la excelencia hospitalaria en España, analizando centros públicos y privados. El índice refleja así la fortaleza de un sistema sanitario sustentado en profesionales altamente cualificados, reconocidos a nivel europeo, y en inversiones continuas en infraestructuras y tecnología de vanguardia, claves para impulsar la innovación asistencial y una atención sanitaria segura, personalizada y de calidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer