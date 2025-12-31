El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, mejor hospital privado de la Comunidad Andaluza según IEH 2025

Este reconocimiento refuerza el posicionamiento del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón como referente en la sanidad privada de Andalucía, con una clara apuesta por la calidad asistencial centrada en el paciente y su familia, la innovación tecnológica y el compromiso de los profesionales con la mejora continua.

El Índice de Excelencia Hospitalaria tiene como objetivo reconocer la excelencia, la innovación y la contribución al bienestar social de los centros hospitalarios, consolidando el papel de la sanidad como uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. El ranking se elabora a partir de 2.300 encuestas realizadas a profesionales sanitarios y directivos del sector, que valoran aspectos como la calidad asistencial, la reputación médica, la innovación tecnológica, la eficiencia en la gestión, la experiencia del paciente, la digitalización, la sostenibilidad del sistema y la capacidad para atraer y retener talento.

El IEH, tanto en su edición general como autonómica, se consolida año tras año como una herramienta de referencia para la evaluación de la excelencia hospitalaria en España, analizando centros públicos y privados. El índice refleja así la fortaleza de un sistema sanitario sustentado en profesionales altamente cualificados, reconocidos a nivel europeo, y en inversiones continuas en infraestructuras y tecnología de vanguardia, claves para impulsar la innovación asistencial y una atención sanitaria segura, personalizada y de calidad.