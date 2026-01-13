Raquel Ruz marca el rumbo político hacia 2026 y acusa a Carazo de vivir “de espaldas a los barrios”

Durante su intervención, Raquel Ruz ha sido tajante al analizar el actual mandato municipal. Para la líder socialista existe una desconexión absoluta entre el Ayuntamiento de Granada y los problemas reales de los vecinos, lo que, a su juicio, evidencia un modelo agotado del Partido Popular.

Frente a ello, Ruz ha presentado la hoja de ruta del PSOE para 2026, basada en tres pilares fundamentales e irrenunciables:

Gestión frente a propaganda

Barrios frente a despachos

Derechos sociales frente a especulación

Urbanismo y vivienda: “No queremos VPO a 300.000 euros”

Uno de los ejes centrales del discurso ha sido la política de vivienda. Ruz ha criticado con dureza el modelo urbanístico del PP, denunciando que el suelo público se esté utilizando para que “unos pocos hagan negocio”.

“No queremos que la alcaldesa gestione para los promotores vendiendo VPO a 300.000 euros; queremos alquileres y pisos asequibles que permitan una vida digna”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado la propuesta socialista para los terrenos de la Azulejera y ha exigido que los solares públicos en los barrios se destinen a resolver el problema habitacional y no a la especulación inmobiliaria.

Además, ha lamentado que el Ayuntamiento siga pagando la denominada “factura de la vergüenza”del urbanismo del PP, citando la reciente sentencia del Serrallo, que costará cerca de un millón de euros a las arcas municipales entre principal e intereses.

"Los barrios abandonados y los servicios públicos están deteriorados"

Ruz ha denunciado el abandono de los distritos y el deterioro de los servicios públicos municipales. “Mientras Carazo se sube el presupuesto para autobombo, hay más de 300 personas durmiendo en la calle y la suciedad se acumula en los barrios”, ha señalado.

Los socialistas han anunciado una fiscalización exhaustiva de la nueva contrata de limpieza, con el objetivo de que no sea solo “un cambio de uniformes”, sino una mejora real que devuelva la dignidad a las calles, actualmente tratadas como “barrios de segunda”.

Movilidad y Zona de Bajas Emisiones

En materia de movilidad, la dirigente socialista ha calificado de “absurda” la Zona de Bajas Emisiones sin una mejora paralela del transporte público, recordando que el contrato del autobús urbano lleva dos años paralizado.

También ha criticado el voto en contra de Marifrán Carazo a las ampliaciones del Metro de Granada hacia la cornisa sur y hacia Santa Fe y el aeropuerto, proyectos que considera clave para la cohesión metropolitana.