I Wedding Fest APBEG: el encuentro imprescindible para planificar tu boda

Durante el I Wedding Fest APBEG, los asistentes podrán descubrir una amplia variedad de proveedores de bodas y servicios para eventos. Desde fotógrafos, DJ, Wedding Planner, y música en directo, hasta trajes de novia, trajes de madrina e invitada, trajes de comunión y arras, catering, animación, photocall y experiencias 360, todo estará disponible para inspirar a los novios en la organización de su gran día.

Este encuentro se presenta como una oportunidad única para conocer a los mejores profesionales del sector y comparar servicios en un solo lugar, asegurando que cada detalle de la boda o evento sea perfecto.

Fechas y ubicación del I Wedding Fest APBEG

📅 Sábado 15 de noviembre: de 10:00 a 19:00 horas

📅 Domingo 16 de noviembre: de 10:00 a 15:00 horas

📍 Palacio de los Córdova, Granada

La entrada al I Wedding Fest APBEG es totalmente gratuita, permitiendo a todos los interesados disfrutar de una experiencia completa sin coste alguno.

No te pierdas esta cita imprescindible para los futuros novios y convierte tu boda en un evento inolvidable con la ayuda de los mejores profesionales del sector.