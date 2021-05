Con el fin de semana comienzan los problemas de aglomeraciones y botellones que aún no consiguen erradicarse a pesar de la pandemia. Los vecinos ponen el acento en las excesivas licencias concedidas para locales de ocio. Y cómo se burlan varios responsables de los controles policiales en cuanto a ruidos se refiere. Van más lejos: hablan los vecinos de droga y prostitución. No descartan demandar pues por el momento, según aseguran en Onda Cero, "no han hecho caso a sus demandas".