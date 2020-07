Vecinos de Bobadilla se quejan de las inundaciones que vienen sufriendo en los últimos diez años

Paco Cuenca, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, ha visitado, acompañado de parte de su equipo, a la barriada de Bobadilla, en el distrito Chana, 48 horas después de la tormenta que, el pasado martes dejó una vez más, imágenes dantescas. Para el líder socialista, “esto nos ha recordado mucho a lo que sucedió en septiembre del año pasado”, fecha en la que, también una tormenta de verano dejó tantos daños en el barrio que el propio Grupo Municipal exigió en el pleno ordinario de ese mes que el bipartito solicitase ayudas de emergencia al Gobierno de la Junta.

Cuenca ha mostrado su solidaridad con todas las personas afectadas por una nueva tormenta y ha mostrado su extrañeza por que “después de una inversión municipal de más de 300.000 euros para un colector en la zona, se haya repetido la misma situación del año pasado. Es verdad que la cantidad de agua caída fue mucha, fue fuerte y se prolongó mucho tiempo, pero no es menos cierto que fue la misma que cayó en Gonzalo Gallas o en el Paseo del Salón, y allí no se produjeron inundaciones de ningún tipo gracias a los colectores colocados durante el mandato anterior”.

En opinión de Cuenca, “mucho nos tememos que esta sea una consecuencia más de la parálisis e incapacidad del bipartito, sobrepasado y no preparado para llevar un control exhaustivo de los asuntos que implican la gestión de esta ciudad. Aquí vino una concejala del PP en diciembre para hacerse una foto el día que arrancaron las obras del colector y no se les ha visto más. A día de hoy, nadie de PP o Cs se ha puesto en contacto con los vecinos. Es posible que el alcalde ni sepa que Bobadilla se inundó el pasado martes, más preocupado estos días por buscarse una salida del Ayuntamiento en la gira emprendida por Sevilla y Madrid, lo que le mantiene desconectado del día a día de Granada”.

El responsable socialista se ha preguntado “¿qué control se ha hecho de los 300.000 euros invertidos en esta obra? ¿Alguien se ha preguntado por qué ha fallado aquí y no en Gonzalo Gallas o en el Paseo del Salón? ¿Prestó atención el bipartito a las necesidades del barrio o simplemente se limitó a salir del paso? Todo esto nos inquieta, y especialmente preocupa a unos vecinos que se sienten indefensos cada vez que ven la amenaza de tormenta. Las imágenes que ha dejado la del pasado martes deberían haber provocado una reacción inmediata del bipartito, pero ya sabemos que los barrios no son la prioridad de PP y Cs. No sabemos a qué se dedican cada día, pero está claro que a gobernar no”.

El portavoz del PSOE ha anunciado que su grupo político “va a solicitar hoy mismo un informe al área de Obras Municipales para que expliquen qué ha fallado aquí y se puedan depurar responsabilidades. Además, vamos a llevar al próximo pleno una iniciativa que intente responder a todas estas preguntas y que dé explicaciones a los vecinos de Bobadilla, verdaderos sufridores de la incapacidad de PP y Cs”.