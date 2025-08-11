Vecinos de la avenida Cervantes exigen al Ayuntamiento de Granada frenar la tala de árboles y revisar el proyecto de reforma

Los vecinos de la avenida Cervantes se han reunido hoy frente al Ayuntamiento de Granada para protestar contra la tala de 11 árboles prevista en el proyecto municipal de reforma de la zona. Con pancartas que decían “Verde que te quiero verde” y “Cervantes con sus árboles”, los manifestantes han criticado la falta de diálogo por parte del consistorio y han pedido un rediseño que respete las zonas de sombra, la proximidad de colegios y el carácter del barrio.

Protesta de los vecinos de la Avenida Cervantes en la Plaza del Carmen | Onda Cero Granada

Protesta vecinos Av Cervantes

La concentración ha reunido a residentes y comerciantes, que afirman que la obra “no responde a las necesidades reales” y que supondrá un impacto negativo para la actividad económica local. El presupuesto de la intervención asciende a 3,4 millones de euros y fue licitado a finales de julio.

Recurso y denuncia por amianto

El abogado de la asociación vecinal, Salvador Soler, ha informado que han presentado un recurso administrativo ante el Ayuntamiento para frenar la reforma. Además, ha advertido de la presencia de amianto bajo las aceras, cuya manipulación podría liberar partículas peligrosas. Por ello, ha anunciado que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía contra el consistorio por ocultar esta información y no aplicar medidas preventivas.

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, ha asegurado en declaraciones a Más de Uno Granada que la decisión de talar 11 árboles responde a un informe de ingenieros agrónomos que certifica el mal estado de estos ejemplares. Sobre el posible amianto, ha indicado que se actuará “conforme a los informes técnicos” disponibles.