Vecinos de la Alpujarra denuncia la falta de transporte público hacia el Hospital de Motril

Los vecinos de la Alpujarra han denunciado la drástica reducción de líneas de autobús hacia el Hospital de Motril. Actualmente, el servicio se limita a un único trayecto que parte de Lanjarón a las 7:45, pasa por Órgiva a las 9:00 y regresa de Motril a las 16:00 horas.

Esta limitación provoca que muchos residentes, especialmente de zonas altas como Trevélez, deban salir de sus casas a las 6:30 de la mañana para llegar a tiempo a sus citas médicas.

El impacto de la falta de transporte público hacia el Hospital de Motril en la salud

Carlos Miralles, portavoz de la plataforma en defensa de un hospital para la comarca de la Alpujarra, advierte de que la falta de transporte está provocando que personas mayores dejen de acudir a revisiones, abandonen tratamientos o no recojan su medicación.

Según la plataforma, la situación afecta a unas 25.000 personas y se agrava en los meses de verano, cuando la demanda asistencial crece por el aumento de población.

El futuro del transporte público hacia el Hospital de Motril y el hospital prometido

El centro de alta resolución con especialidades médicas, previsto para 2024, continúa sin iniciar sus obras. Mientras tanto, los residentes siguen dependiendo de un servicio de transporte insuficiente que les deja, en palabras de la plataforma, “desconectados de la sanidad especializada”.