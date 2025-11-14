UPA Granada destaca la solidez de la demanda y la fidelidad del consumidor hacia el aceite de oliva

La campaña de aceite de oliva arranca con precios estables y demanda firme

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Granada pone en valor la solidez de la demanda y la fidelidad del consumidor hacia el aceite de oliva, un producto esencial de la dieta mediterránea cuya nueva campaña arranca con perspectivas positivas para el sector.

Nicolás Chica Escanes destaca tres factores clave que están marcando este arranque: una producción muy limitada, unas existencias acumuladas especialmente bajas y un precio en origen estable y razonable, que se mantiene por encima de los 4,5 €/kg y aporta cierta rentabilidad al olivar tradicional.

Producción limitada y campaña más tardía

Durante el mes de octubre, la producción nacional apenas alcanzó las 41.612 toneladas, de las cuales 27.639 corresponden a Andalucía y solo 464 toneladas a la provincia de Granada. Estas cifras confirman una campaña más tardía, fruto de la escasez de lluvias y de unas condiciones climatológicas adversas.

Las existencias también son reducidas, con 223.517 toneladas en manos de cooperativas, envasadoras y el Patrimonio Comunal Olivarero a nivel nacional. Este contexto contribuye a mantener un equilibrio en el mercado y evita presiones a la baja sobre los precios.

Apuesta por el aceite temprano y la calidad

Chica Escanes destaca la creciente apuesta de los olivareros por el aceite de oliva temprano, una estrategia orientada a maximizar la calidad y obtener un mejor precio en origen. Subraya además que el consumidor reconoce cada vez más los beneficios y propiedades de esta grasa vegetal, considerada “la más saludable que existe”.

El secretario general reivindica igualmente el valor del aceite de oliva virgen extra procedente del olivar tradicional, recordando que “no todos los aceites ni todos los olivares son iguales”, ni en calidad ni en repercusión social y ambiental.

Precios estables y el objetivo: 5 €/kg para garantizar la supervivencia

Pese al buen comportamiento del mercado, Chica Escanes insiste en la necesidad de mantener la estabilidad de los precios en origen, que deberían alcanzar los 5 €/kg para asegurar la viabilidad del olivar tradicional de secano, predominante en la provincia de Granada. Esta cifra permitiría a los agricultores cubrir costes y seguir ofreciendo un producto de calidad a los consumidores.

UPA Granada también valora positivamente la nueva norma de comercialización publicada en el BOE, que permite activar una retirada obligatoria del producto en caso de sobreproducción, evitando desplomes de precios. No obstante, con una campaña estimada un 5,5% menor en la provincia, no se prevé que sea necesario aplicar este mecanismo.

Falta de mano de obra: el gran reto de la campaña

El principal desafío sigue siendo la escasez de mano de obra en la recolección. Según Chica Escanes, este problema afecta especialmente al olivar tradicional y amenaza la recogida en muchas zonas. Las soluciones propuestas, como la contratación en origen, “han sido totalmente ineficaces”.

“Sin trabajadores que recojan la aceituna, es imposible desarrollar la campaña”, advierte, alertando de que parte del fruto podría perderse si no se adoptan medidas urgentes.