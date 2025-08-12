UGT y CCOO exigen responsabilidades a la Diputación por el cuarto accidente mortal en la planta en diez años

Tras la Fallece un trabajador en un accidente laboral en Alhendín este lunes en la planta de Alhendín, las organizaciones sindicales han advertido de posibles fallos en las medidas de prevención y han reclamado una vigilancia más estricta sobre las contratas.

El secretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez, ha subrayado que “es urgente reforzar los controles de seguridad en un sector de alto riesgo como el tratamiento de residuos”.

CCOO se ha sumado a las críticas, recordando que el último siniestro mortal en la planta vuelve a poner en evidencia la necesidad de garantizar la protección de los trabajadores y cumplir estrictamente los protocolos.