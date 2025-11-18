Tres nuevos detenidos en el dispositivo contra los robos en Albayda y la zona Norte

La Policía Nacional ha informado este martes de la detención de tres nuevos individuos en el marco del operativo orientado a combatir los delitos contra el patrimonio en Granada, especialmente los robos en el interior de vehículos que han generado preocupación entre los vecinos de la zona de Albayda.

Según detalla el comunicado, además de las detenciones se ha logrado la recuperación de numerosas herramientas y efectos personales que presuntamente procedían de los robos investigados. Las actuaciones se llevaron a cabo en diferentes puntos del distrito Norte, donde se mantiene un despliegue policial reforzado desde hace semanas.

Avances en el dispositivo contra los robos en Albayda

El dispositivo especial fue activado tras una reciente oleada de robos en vehículos que elevó la alarma social en la barriada de Albayda. La Policía ha venido informando de la evolución del operativo, que continúa abierto y podría derivar en nuevas detenciones en los próximos días.

Las autoridades recuerdan que el objetivo principal es frenar la actividad delictiva y devolver la tranquilidad a los residentes de una de las zonas más afectadas por este tipo de delitos en la ciudad.