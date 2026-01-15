Los tractores saldrán a la calle el 29 de enero en Granada contra los recortes de la PAC y el acuerdo UE-Mercosur

Los tractores volverán a las calles de Granada el 29 de enero. Así lo ha confirmado el secretario general de ASAJA Granada, Manuel del Pino López, quien ha advertido de que la protesta no se limitará a una sola jornada y vendrá acompañada de un paro en el campo.

“El campo no puede soportar más recortes", asegura Del Pino López

La organización agraria denuncia que los recortes previstos en la PAC post 2027 y el acuerdo UE-Mercosur, que se firma este sábado en Asunción (Paraguay), supondrán un impacto muy negativo para agricultores y ganaderos, especialmente para los pequeños y medianos productores.

Rechazo al acuerdo UE-Mercosur por competencia desleal

Desde ASAJA alertan de que el acuerdo comercial permitirá la entrada masiva de productos agrícolas y ganaderos procedentes de países como Brasil o Argentina, elaborados bajo estándares de calidad y sostenibilidad inferiores a los exigidos en la Unión Europea.

Esta situación, aseguran, provocará una competencia desleal, distorsiones de precios y un grave perjuicio para sectores estratégicos como el vacuno de carne, la avicultura o el olivar, con especial incidencia en comarcas como Guadix, donde predominan explotaciones familiares.

Una PAC con recortes millonarios para el campo granadino

ASAJA Granada recuerda que la reforma de la PAC post 2027 plantea recortes presupuestarios del 22%, lo que supondría pérdidas superiores a los 50 millones de euros anuales en la provincia entre ayudas directas y desarrollo rural.

“La defensa de una PAC fuerte, justa y adaptada a la realidad productiva de Granada, junto al rechazo a acuerdos que ponen en riesgo la soberanía alimentaria europea, será el eje de las movilizaciones”, ha subrayado Del Pino López.

Ante este escenario, ASAJA insiste en que el sector agrario y ganadero granadino se encuentra en una situación de máxima tensión y no puede asumir nuevas cargas ni recortes.

Por ello, el 29 de enero, los tractores saldrán a la calle en Granada para exigir un cambio de rumbo en las políticas comunitarias y garantizar el futuro del campo granadino como pilar económico, social y territorial