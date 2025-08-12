Almuñécar recupera una tradición marinera

El Tiro del Copo vuelve hoy a la playa Puerta del Mar

Esta tarde, a las 19:00 horas, la playa Puerta del Mar de Almuñécar será escenario de la emotiva recreación del Tiro del Copo, una antigua técnica de pesca que durante décadas fue el alma de la vida marinera local. El evento incluirá demostraciones, narraciones de antiguos pescadores y un homenaje a las leyendas del mar.

Redacción

Granada |

El Tiro del Copo no era solo un método para capturar pescado, sino un ritual colectivo que unía a familias enteras en torno a la orilla. Al amanecer, decenas de hombres se alineaban para tirar de las trallas, mientras la red, cargada de peces, emergía lentamente de las aguas. Las capturas llenaban las cajas de madera que, día tras día, aseguraban el sustento de todo el municipio.

Hoy, a las 19:00 horas, la playa Puerta del Mar revivirá esta imagen con una recreación simbólica que transportará a vecinos y visitantes a los años 60 y 70, cuando esta faena era parte esencial de la economía y la cultura de Almuñécar.

El Tiro del Copo: un evento para la memoria marinera

Durante la jornada, los asistentes podrán ver coser redes, manejar una maqueta del copo y escuchar las historias de quienes vivieron en primera persona estas duras pero entrañables jornadas de pesca. Además, se realizará un homenaje a pescadores legendarios, con la entrega de placas en reconocimiento a toda una vida vinculada al mar.

Este acto no solo busca mantener viva la memoria de una tradición pesquera única, sino también transmitir a las nuevas generaciones el espíritu de cooperación y comunidad que marcó la historia de Almuñécar.

