La Terapia Ocupacional gana visibilidad en Andalucía con una campaña por la autonomía, la funcionalidad y la integración

Cada día, miles de personas en Andalucía afrontan la pérdida de independencia para realizar tareas básicas: vestirse, cocinar, subir escaleras o jugar con sus hijos. La Terapia Ocupacional se presenta como una herramienta clave para recuperar esa autonomía personal y mejorar la calidad de vida.

Sin embargo, todavía muchas personas desconocen su existencia o cómo acceder a este recurso sanitario, una realidad que el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía (COPTOAND) quiere cambiar con una campaña de sensibilización que conmemora el Día Mundial de la Terapia Ocupacional.

Una campaña que empodera y da voz a la Terapia Ocupacional

Bajo el lema “Terapia Ocupacional: autonomía, funcionalidad, integración”, la iniciativa se difunde durante todo el mes de octubre en redes sociales y medios de comunicación, mostrando cómo las tareas cotidianas que se pierden tras una lesión, enfermedad o limitación funcional pueden recuperarse con el acompañamiento de un terapeuta ocupacional.

La campaña busca informar, sensibilizar y empoderar a la ciudadanía sobre el papel de la Terapia Ocupacional en la recuperación de la independencia y la integración social.

¿A quién va dirigida la campaña de Terapia Ocupacional en Andalucía?

El mensaje está destinado tanto a personas que pueden beneficiarse directamente de la Terapia Ocupacional como a sus familias, cuidadores y profesionales sanitarios. Entre los principales destinatarios se encuentran:

Personas mayores con pérdida de movilidad o dificultad para realizar actividades básicas.

Pacientes en rehabilitación tras un ictus, lesión o intervención quirúrgica.

Niños y niñas con diversidad funcional, que requieren apoyo en el desarrollo motor, cognitivo o social.

Personas con trastornos de salud mental, que necesitan recuperar sentido, funcionalidad y bienestar en su vida cotidiana.

En todos los casos, la Terapia Ocupacional ofrece un enfoque integral, humano y adaptado a cada persona, con intervenciones que fomentan la participación activa en el entorno y la mejora del bienestar físico y emocional.

¿Qué es la Terapia Ocupacional y cómo solicitarla?

Reconocida como disciplina sanitaria desde 1961 en España, la Terapia Ocupacional trabaja la autonomía e independencia a través de actividades significativas adaptadas a las capacidades de cada persona.

Los terapeutas ocupacionales intervienen en hogares, centros de salud, espacios educativos y sociales, abordando aspectos físicos, mentales, sensoriales y emocionales.

Puede solicitarse en el sistema público de salud a través del médico de atención primaria, aunque también existen profesionales en el ámbito privado o concertado.