Solo se talarán seis árboles en la remodelación de la Avenida de Cervantes

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, ha presentado el informe de diagnóstico del arbolado de la Avenida de Cervantes, elaborado por la empresa CEMOSA con la colaboración técnica del Ingeniero de Montes Francisco Díaz Ramos.

El estudio analiza el estado fitosanitario, estructural y de riesgo de cada ejemplar para garantizar la seguridad de viandantes y tráfico y su integración en la futura configuración urbana tras la remodelación integral de la avenida.

Metodología aplicada en la reforma Avenida de Cervantes

El informe se elaboró mediante:

Inspección visual y diagnóstico individualizado de cada árbol.

Análisis del estado sanitario, estabilidad del fuste y la copa.

Identificación de daños mecánicos o fisiológicos.

Valoración del riesgo potencial para la seguridad pública.

Clasificación según necesidad de retirada o reposición.

Priorización de actuaciones conforme a la Norma Granada para el arbolado urbano y criterios de gestión sostenible.

La base del documento es el “Estudio de Estado Previo del Arbolado en Avda. de Cervantes”, que diferencia intervenciones urgentes de otras programables a medio plazo.

Solo seis talas previstas en la reforma Avenida de Cervantes

De los 101 árboles actuales, solo seis ejemplares —RN1, RN2, RN3, T1, T8 y T12— serán talados de forma inmediata.

El diagnóstico revela defectos estructurales o daños irreversibles que suponen un riesgo inminente de caída, como:

Chancros de gran desarrollo.

Ahuecamiento en la cruz de la copa.

Heridas costillares profundas.

Cavidades en la médula.

Inclinaciones severas.

Daños por impacto de vehículos.

Seguimiento técnico del arbolado en la reforma Avenida de Cervantes

Otros árboles (T2, T3, T4, T5, T6, T7, T9, T10 y T11) figuran como susceptibles de retirada, pero no representan un peligro inmediato. Se mantendrán bajo vigilancia técnica y serán reevaluados tras la finalización de las obras por el Área de Jardines.

Más árboles tras la reforma Avenida de Cervantes

El proyecto contempla la plantación de 22 nuevos ejemplares, lo que elevará el total a 117 árboles tras la obra, es decir, 16 más que en la actualidad.

Durante la ejecución se aplicarán medidas de protección radicular y de copa para evitar daños por excavaciones, compactación del terreno o el uso de maquinaria, preservando así el valor paisajístico y ambiental de la avenida.