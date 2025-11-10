Sindicatos denuncian falta de medidas de seguridad como posible causa del accidente laboral en Maracena

Delegadas y delegados de UGT y CCOO se han concentrado esta mañana ante la sede sindical para condenar el fallecimiento del trabajador que, el pasado viernes, se precipitó desde el tejado de una nave del polígono La Paz, en Maracena. Tras trasladar sus condolencias a la familia y al entorno del fallecido, los sindicatos han apuntado a la ausencia de medidas de seguridad colectivas como posible origen del siniestro.

La responsable de Salud Laboral de CCOO Granada, Susana Bueno, ha señalado que “todo indica que no existían redes ni barandillas”, elementos obligatorios en trabajos en altura. Por ello, ha exigido que se depuren todas las responsabilidades derivadas del accidente.

Subcontratación y precariedad, en el foco

Bueno ha denunciado nuevamente la subcontratación encadenada y la precarización como factores que contribuyen a la siniestralidad laboral. Según ha explicado, el trabajador fallecido “había sido contratado por una empresa subcontrata de la contrata principal encargada de la reparación de la nave”. Una práctica que, advierte, provoca que “las empresas principales se despreocupen de las condiciones en las que trabajan las plantillas subcontratadas”.

La representante sindical ha insistido en la necesidad de reforzar la formación, la supervisión y la cultura preventiva, especialmente en actividades en altura, donde las caídas continúan siendo una de las principales causas de accidentes en sectores como la construcción, industria o servicios. “No podemos permitirnos ni una muerte más de cualquier persona que acude a su puesto a ganarse la vida”, ha concluido.

UGT llevará el caso a la Inspección y a la Fiscalía

Por su parte, el secretario general de FICA UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, ha confirmado que el sindicato denunciará este accidente laboral en Maracena, el quinceavo con resultado mortal en la provincia en lo que va de año, ante la Inspección Provincial de Trabajo y la Fiscalía. El objetivo es que se aclaren las circunstancias, se establezcan medidas correctoras y se determinen las responsabilidades pertinentes.

Ruiz-Ruano ha revelado que los técnicos de prevención desplazados hasta la nave “no han localizado ni anclajes ni línea de vida”, lo que habría permitido al trabajador asegurarse y evitar la caída. Ha subrayado que cualquier trabajo en altura debe estar rigurosamente planificado, con su correspondiente evaluación de riesgos y medidas preventivas.

El dirigente de UGT ha remarcado que la persona trabajadora debe contar con equipos de protección individual y colectiva —como arnés anticaída o calzado antideslizante— y con formación adecuada. “No hay excusa que justifique el incumplimiento de la normativa de prevención”, ha afirmado, recordando que la siniestralidad laboral sigue aumentando y que estas negligencias “cuestan vidas”.

Para Ruiz-Ruano, la formación, la denuncia y la movilización son “las armas de los trabajadores para frenar esta lacra social”, y ha reclamado tanto a las empresas como a la Administración “voluntad para cumplir y hacer cumplir la ley”.