Sierra Nevada registra una nueva avalancha y eleva el nivel de riesgo de aludes

Sierra Nevada ha vuelto a ser escenario de una nueva avalancha. Este miércoles, los Tajos de la Virgen han sido la zona afectada, apenas 24 horas después del alud registrado el pasado martes en la zona del Ascensor. La estación de esquí ha elevado el nivel de riesgo de avalanchas a 4 sobre 5, lo que sitúa el peligro en niveles cercanos al máximo.

El incidente en los Tajos de la Virgen ha hecho que la estación emita un aviso urgente a los esquiadores, especialmente para aquellos que practican fuera de pista, pidiendo extremar precauciones. A pesar de que la zona de la Laguna permanece cerrada al público por varios días, fuentes de la estación han confirmado que las máquinas ya están trabajando para preparar las pistas, con la esperanza de que puedan abrir en los próximos días. Pese a las condiciones adversas, Sierra Nevada se encuentra en lo que el portavoz de Cetursa, Santiago Sevilla ha calificado como "el mejor momento de la temporada". Con 40 kilómetros esquiables, las perspectivas para la campaña de primavera son muy positivas, sobre todo por la calidad de la nieve primavera que caracteriza al recinto.

Riesgo de avalanchas en Sierra Nevada

Las recientes nevadas han dejado espesores de nieve "muy importantes" en la mitad superior del dominio esquiable, lo que ha incrementado el riesgo de avalanchas en las últimas 24 horas. Tras el alud ocurrido el martes, que no dejó heridos, las autoridades han subido el nivel de alerta. Los técnicos de la estación están trabajando en la zona de la Laguna de la Yegua, donde el espesor de nieve nuevo supera el metro en algunas zonas. Además, se ha detectado un riesgo muy alto en el área de cartujo de los Tajos de la Virgen, lo que ha obligado a reforzar las recomendaciones de seguridad.

Protocolo de seguridad ante el riesgo de avalanchas

Desde Cetursa, empresa gestora de la estación de esquí, piden encarecidamente a los usuarios que no cometan imprudencias y que se mantengan en las pistas balizadas, ya que las condiciones en las zonas fuera de pista son extremadamente peligrosas. El riesgo de avalancha también se ha visto reflejado en el protocolo de seguridad activado tras el alud del martes. Afortunadamente, no hubo víctimas, aunque los pisteros de la estación y efectivos del Sereim de la Guardia Civil se encargaron de inspeccionar la zona afectada. Usaron dispositivos manuales y electrónicos, además de un perro especializado en la búsqueda de personas atrapadas por nieve, para garantizar que no hubiera afectados.

El incidente fue comunicado por un monitor de esquí que observó el alud desde el telecabina Al Ándalus. En su informe, aseguró que no había visto a nadie involucrado en el alud ni había presenciado ninguna conducta imprudente que lo hubiese causado. Sin embargo, se activó el protocolo de emergencia para garantizar la seguridad de todos los esquiadores en la zona.

Con el riesgo de avalanchas en niveles elevados, la estación de Sierra Nevada insta a todos los usuarios a mantenerse alerta y a seguir las indicaciones de los responsables para evitar incidentes en lo que se prevé que sea una temporada de primavera excepcional en la estación.